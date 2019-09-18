Когда начнется отопительный сезон и в каких городах он под угрозой срыва

В каждом регионе органы местного самоуправления сами решают, когда начинается отопительный сезон. Когда включат отопление, зависит от погодных условий, своевременного решения стратегических вопросов и погашения долгов.

Местная власть столицы еще в конце августа пообещала, что отопительный сезон в Киеве начнется вовремя. Вместе с тем, 14 столичных теплопроизводителей до сих пор не рассчитались с Нафтогазом.

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Начало отопительного сезона 2019 – 2020 в Украине

Министр развития общин и территорий Алена Бабак заявила, что отопительный сезон должен начаться вовремя во всех городах Украины.

Кроме того, президент Украины Владимир Зеленский поручил профильным ведомствам доложить о состоянии подготовки к отопительному сезону не позднее 20 сентября.

До 20 сентября 2019 года профильные ведомства должны доложить об обеспечении подготовки к отопительному сезону, в частности о четком графике накопления достаточного количества энергетических ресурсов (газа и угля), готовности регионов к зимнему периоду. В дальнейшем должен проводиться еженедельный мониторинг,

– заявил Владимир Зеленский во время встречи с руководством Верховной Рады, Кабинета министров и правоохранительных органов.

Когда по правилам должен начаться отопительный сезон?Согласно законодательству, отопительный сезон должен стартовать тогда, когда среднесуточная температура воздуха в течение 3 дней составляет ниже 8 градусов тепла.



Соответствующее решение принимают органы местного самоуправления.

В каких городах отопительный сезон может сорваться

12 сентября Нафтогаз обнародовал список из 133 производителей тепла, которые имеют задолженность и не выполняют требования законодательства относительно минимального уровня расчетов для получения газа на льготных условиях.

Мы собрали перечень городов, у которых возникли проблемы с предприятиями, которые могут сорвать начало отопительного сезона в некоторых районах. Более подробную информацию можно посмотреть на сайте Нафтогаза.