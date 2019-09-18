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      Когда начнется отопительный сезон и в каких городах он под угрозой срыва

      115 Читати новину українською
      Отопительный сезон 2019–2020 Киев и вся Украина – начало
      Когда начнется отопительный сезон в Украине / ua.news

      В каждом регионе органы местного самоуправления сами решают, когда начинается отопительный сезон. Когда включат отопление, зависит от погодных условий, своевременного решения стратегических вопросов и погашения долгов.

      Местная власть столицы еще в конце августа пообещала, что отопительный сезон в Киеве начнется вовремя. Вместе с тем, 14 столичных теплопроизводителей до сих пор не рассчитались с Нафтогазом.

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      Начало отопительного сезона 2019 – 2020 в Украине

      Министр развития общин и территорий Алена Бабак заявила, что отопительный сезон должен начаться вовремя во всех городах Украины.

      Кроме того, президент Украины Владимир Зеленский поручил профильным ведомствам доложить о состоянии подготовки к отопительному сезону не позднее 20 сентября.

      До 20 сентября 2019 года профильные ведомства должны доложить об обеспечении подготовки к отопительному сезону, в частности о четком графике накопления достаточного количества энергетических ресурсов (газа и угля), готовности регионов к зимнему периоду. В дальнейшем должен проводиться еженедельный мониторинг,
      – заявил Владимир Зеленский во время встречи с руководством Верховной Рады, Кабинета министров и правоохранительных органов.

      Когда по правилам должен начаться отопительный сезон?Согласно законодательству, отопительный сезон должен стартовать тогда, когда среднесуточная температура воздуха в течение 3 дней составляет ниже 8 градусов тепла.

      Соответствующее решение принимают органы местного самоуправления.

      В каких городах отопительный сезон может сорваться

      12 сентября Нафтогаз обнародовал список из 133 производителей тепла, которые имеют задолженность и не выполняют требования законодательства относительно минимального уровня расчетов для получения газа на льготных условиях.

      Мы собрали перечень городов, у которых возникли проблемы с предприятиями, которые могут сорвать начало отопительного сезона в некоторых районах. Более подробную информацию можно посмотреть на сайте Нафтогаза.

      1. Винница
      2. Могилев-Подольский
      3. Днепр
      4. Желтые Воды
      5. Каменское
      6. Магдалиновка
      7. Новомосковск
      8. Павлоград
      9. Кривой Рог
      10. Бахмут
      11. Краматорск
      12. Новгородское
      13. Яковлевка
      14. Мариуполь
      15. Житомир
      16. Новогуйвинское
      17. Бердянск
      18. Беленькое
      19. Ивано-Франковск
      20. Калуш
      21. Тысменица
      22. Киев
      23. Белая Церковь
      24. Богуслав
      25. Бородянка
      26. Боярка
      27. Бровары
      28. Бурты
      29. Васильков
      30. Вышгород
      31. Ирпень
      32. Коцюбинское
      33. Малая Ольшанка
      34. Переяслав-Хмельницкий
      35. Ржищев
      36. Сквира
      37. Софиевская Борщаговка
      38. Чубинское
      39. Кропивницкий
      40. Светловодск
      41. Первомайск
      42. Северодонецк
      43. Львов
      44. Яворов
      45. Червоноград
      46. Николаев
      47. Одесса
      48. Подольск
      49. Раздельная
      50. Таирово
      51. Усатово
      52. Беляевка
      53. Ильичевск
      54. Овидиопольский
      55. Полтава
      56. Лубны
      57. Кременчуг
      58. Ровно
      59. Острог
      60. Сумы
      61. Конотоп
      62. Ахтырка
      63. Ромны
      64. Шостка
      65. Харьков
      66. Рогань
      67. Чугуев
      68. Херсон
      69. Олешки
      70. Дунаевцы
      71. Изяслав
      72. Хмельницкий
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      Теги: Новости Украины Нафтогаз Отопительный сезон
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