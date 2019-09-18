Когда начнется отопительный сезон и в каких городах он под угрозой срыва
В каждом регионе органы местного самоуправления сами решают, когда начинается отопительный сезон. Когда включат отопление, зависит от погодных условий, своевременного решения стратегических вопросов и погашения долгов.
Местная власть столицы еще в конце августа пообещала, что отопительный сезон в Киеве начнется вовремя. Вместе с тем, 14 столичных теплопроизводителей до сих пор не рассчитались с Нафтогазом.
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Начало отопительного сезона 2019 – 2020 в Украине
Министр развития общин и территорий Алена Бабак заявила, что отопительный сезон должен начаться вовремя во всех городах Украины.
Кроме того, президент Украины Владимир Зеленский поручил профильным ведомствам доложить о состоянии подготовки к отопительному сезону не позднее 20 сентября.
До 20 сентября 2019 года профильные ведомства должны доложить об обеспечении подготовки к отопительному сезону, в частности о четком графике накопления достаточного количества энергетических ресурсов (газа и угля), готовности регионов к зимнему периоду. В дальнейшем должен проводиться еженедельный мониторинг,
– заявил Владимир Зеленский во время встречи с руководством Верховной Рады, Кабинета министров и правоохранительных органов.
Когда по правилам должен начаться отопительный сезон?Согласно законодательству, отопительный сезон должен стартовать тогда, когда среднесуточная температура воздуха в течение 3 дней составляет ниже 8 градусов тепла.
Соответствующее решение принимают органы местного самоуправления.
В каких городах отопительный сезон может сорваться
12 сентября Нафтогаз обнародовал список из 133 производителей тепла, которые имеют задолженность и не выполняют требования законодательства относительно минимального уровня расчетов для получения газа на льготных условиях.
Мы собрали перечень городов, у которых возникли проблемы с предприятиями, которые могут сорвать начало отопительного сезона в некоторых районах. Более подробную информацию можно посмотреть на сайте Нафтогаза.
- Винница
- Могилев-Подольский
- Днепр
- Желтые Воды
- Каменское
- Магдалиновка
- Новомосковск
- Павлоград
- Кривой Рог
- Бахмут
- Краматорск
- Новгородское
- Яковлевка
- Мариуполь
- Житомир
- Новогуйвинское
- Бердянск
- Беленькое
- Ивано-Франковск
- Калуш
- Тысменица
- Киев
- Белая Церковь
- Богуслав
- Бородянка
- Боярка
- Бровары
- Бурты
- Васильков
- Вышгород
- Ирпень
- Коцюбинское
- Малая Ольшанка
- Переяслав-Хмельницкий
- Ржищев
- Сквира
- Софиевская Борщаговка
- Чубинское
- Кропивницкий
- Светловодск
- Первомайск
- Северодонецк
- Львов
- Яворов
- Червоноград
- Николаев
- Одесса
- Подольск
- Раздельная
- Таирово
- Усатово
- Беляевка
- Ильичевск
- Овидиопольский
- Полтава
- Лубны
- Кременчуг
- Ровно
- Острог
- Сумы
- Конотоп
- Ахтырка
- Ромны
- Шостка
- Харьков
- Рогань
- Чугуев
- Херсон
- Олешки
- Дунаевцы
- Изяслав
- Хмельницкий
- Шепетовка
- Черновцы
- Чернигов
- Нежин
- Черкассы
- Смела