Сколько дней отпуска может получить военный
- Военнослужащие получают 15 гарантированных дней отпуска из 30 дней ежегодного основного отпуска, остальное зависит от возможностей подразделения.
- Дополнительные 14 дней предоставляются участникам боевых действий.
Недавно Владимир Зеленский подписал новый закон об отпусках для защитников. Он предоставляет военнослужащим 15 гарантированных дней отпуска из 30 дней ежегодного основного отпуска.
Остальные 15 дней предоставляются в зависимости от возможностей подразделения, передает 24 Канал.
Смотрите также Как проходит мобилизация мужчин 50+ в Украине: объяснение ТЦК
Какие еще изменения в предоставлении отпусков защитникам?
Среди других изменений, предусмотренных законом:
- дополнительные 14 дней для участников боевых действий; Эта норма возвращается впервые после отмены на время военного положения.
- отпуска для сдачи экзаменов; Их получат контрактники в возрасте 18–24 лет без высшего образования, которые учатся.
Ранее военных могли не отпускать в отпуска, а потом компенсировать их деньгами. Теперь, согласно новому закону, защитник гарантированно получает отпуск на минимум 15 дней. Это безусловная часть, которая не должна разбиваться на 5 или 7 дней.
Условно, теперь у военных в год должно быть два отпуска: два раза по 15 дней или один раз – 30 дней.
Заметим, что право на гарантированные 15 дней имеют защитники, которые отслужили 6 месяцев.
Если военный прослужил, скажем, весь 2025 год и до сих пор служит, и хочет уйти на 45 дней. То он имеет право за 2025 год на 30 дней, за 2026 – еще 15. В течение января составляется этот график отпусков и на конец января он должен быть утвержден и доведен до личного состава,
– объяснила адвокат Татьяна Лебедева в комментарии для "РБК-Украина"
Что известно об отпусках для военных?
- Зеленский подписал закон, который предусматривает денежную компенсацию военным за все неиспользованные дни отпуска в случае увольнения со службы.
- Военнослужащие могут могут выезжать за границу в отпуск во время военного положения при условии получения разрешения от командира части.
Для выезда нужен рапорт, военные документы, отпускной билет и действующий загранпаспорт.
- Правительство планирует предоставить военным после освобождения из плена право на 90-дневный отпуск и ежемесячную выплату в размере 50 000 гривен.