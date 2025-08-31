Недавно Владимир Зеленский подписал новый закон об отпусках для защитников. Он предоставляет военнослужащим 15 гарантированных дней отпуска из 30 дней ежегодного основного отпуска.

Остальные 15 дней предоставляются в зависимости от возможностей подразделения, передает 24 Канал.

Смотрите также Как проходит мобилизация мужчин 50+ в Украине: объяснение ТЦК

Какие еще изменения в предоставлении отпусков защитникам?

Среди других изменений, предусмотренных законом:

дополнительные 14 дней для участников боевых действий; Эта норма возвращается впервые после отмены на время военного положения.

Эта норма возвращается впервые после отмены на время военного положения. отпуска для сдачи экзаменов; Их получат контрактники в возрасте 18–24 лет без высшего образования, которые учатся.

Ранее военных могли не отпускать в отпуска, а потом компенсировать их деньгами. Теперь, согласно новому закону, защитник гарантированно получает отпуск на минимум 15 дней. Это безусловная часть, которая не должна разбиваться на 5 или 7 дней.

Условно, теперь у военных в год должно быть два отпуска: два раза по 15 дней или один раз – 30 дней.

Заметим, что право на гарантированные 15 дней имеют защитники, которые отслужили 6 месяцев.

Если военный прослужил, скажем, весь 2025 год и до сих пор служит, и хочет уйти на 45 дней. То он имеет право за 2025 год на 30 дней, за 2026 – еще 15. В течение января составляется этот график отпусков и на конец января он должен быть утвержден и доведен до личного состава,

– объяснила адвокат Татьяна Лебедева в комментарии для "РБК-Украина"

Что известно об отпусках для военных?