Нещодавно Володимир Зеленський підписав новий закон щодо відпусток для захисників. Він надає військовослужбовцям 15 гарантованих днів відпустки із 30 днів щорічної основної відпустки.

Решта 15 днів надаються залежно від можливостей підрозділу, передає 24 Канал.

Які ще зміни у наданні відпусток захисникам?

Серед інших змін, передбачених законом:

додаткові 14 днів для учасників бойових дій; Ця норма повертається вперше після скасування на час воєнного стану.

відпустки для складання іспитів; Їх отримають контрактники віком 18–24 років без вищої освіти, які навчаються.

Раніше військових могли не відпускати у відпустки, а потім компенсувати їх грошима. Тепер, згідно з новим законом, захисник гарантовано отримує відпустку на щонайменше 15 днів. Це безумовна частина, яка не має розбиватися на 5 чи 7 днів.

Умовно, тепер у військових на рік має бути дві відпустки: два рази по 15 днів або один раз – 30 днів.

Зауважимо, що право на гарантовані 15 днів мають захисники, які відслужили 6 місяців.

Якщо військовий прослужив, скажімо, весь 2025 рік і досі служить, і хоче піти на 45 днів. То він має право за 2025 рік на 30 днів, за 2026 – ще 15. Протягом січня складається цей графік відпусток і на кінець січня він має бути затверджений і доведений до особового складу,

– пояснила адвокатка Тетяна Лебєдєва у коментарі для "РБК-Україна"

Що відомо про відпустки для військових?