Преступные действия разоблачили оперативники и следователи отдела при силовой поддержке спецподразделения КОРД. Спецоперацию провели 31 октября.

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Хотели отравить во время застолья

Полицейские задержали двух граждан и спасли потерпевшего. Установили, что харьковчанин заказал убийство 64-летнего владельца квартиры, который имел оформленный договор досмертного содержания.



Мужчина заказал убийство / Фото портала МВД

Как установили правоохранители, убить мужчину и присвоить его квартиру, хотел родной брат сиделки. Он нанял человека, который должен был совершить убийство.

Говорится о том, что владельца квартиры планировали отравить во время совместного застолья.

Что грозит задержанным

Подозреваемых уже задержали. Сейчас решают вопрос об избрании меры пресечения подозреваемым в виде содержания под стражей без права внесения залога. И заказчику, и исполнителю грозит от 10 до 15 лет лишения свободы или пожизненное заключение.

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