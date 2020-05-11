Отравление мэра Праги: СМИ назвали имя российского дипломата, который мог везти рицин

В конце апреля чешские СМИ сообщили, что на мэра Праги готовилось покушение: якобы из России для него привезли яд. Сейчас СМИ раскрыли имя и должность человека, который мог провезти рицин.

Отруту до Праги міг привезти Андрій Кончаков – виконувач обов'язків керівника представництва Росспівробітництва в Чехії. Про це пише чеське видання Seznam Spravy.

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У Празі він працює директором одного з російських федеральних агентств, а з минулого року має дипломатичний статус. Розвідувальна служба вважає Кончакова співробітником однієї з російських спецслужб, пише видання.

Чи був він тільки кур'єром, чи він повинен був бути нападником сам? Ми не знаємо. Однак справа в тому, що його включення в дипломатичний корпус передбачає, що він міг би бути так званим офіцером розвідки,

– повідомляють журналісти.

Журналісти зазначають, що Кончаков із валізою, прилетів до Праги 14 березня.

Ні поліція, ні Служба безпеки та інформації не хотіли офіційно коментувати справу, посилаючись на те, що вона була секретною. Згідно з висновками іншого видання "Списки новин", ні поліція, ні секретна служба ще не допитували Кончакова.

Видання отримало і коментар самого Кончакова. Він каже, що "Це помилка, я віз дезінфектор і цукерки у своїй валізі".

Що відомо про Кончакова?Народився в 1986 році в Москві. Закінчив Національний дослідницький ядерний університет МІФІ за спеціальністю міжнародні відносини. Стажувався в Уряді Москви. Працював у Центрі високих технологій EADS-МНІІПУ, і у Федеральному агентстві у справах Співдружності Незалежних Держав.



З грудня 2017 року – виконувач обов'язків керівника представництва Росспівробітництва в Чехії і директора Російського центру науки і культури в Празі.

Тим часом російська влада відкидає звинувачення і називає необґрунтованими.

Россотрудничество прокомментировало публикацию о якобы провезшем рицин в Чехию россиянине. Как отметила руководитель Россотрудничества Элеонора Митрофанова, чешские власти выдвигают "беспочвенные обвинения":https://t.co/Pjo3dV68mv pic.twitter.com/s0r6sFtZGf — ТАСС (@tass_agency) May 11, 2020

Що передувало?

27 квітня мера Праги Зденека Гржиба та главу району Прага-6 Ондржея Коларжа взяли під охорону. Коларж був одним з ініціаторів демонтажу у Празі пам'ятника радянському маршалу Івану Конєву, а Гржиб – перейменування площі перед посольством Росії на честь убитого російського опозиціонера Бориса Нємцова.

Обидві події викликали негативну реакцію в Росії. Слідчий комітет РФ порушив за фактом знесення пам'ятника кримінальну справу, а російське посольство у Празі вирішило змінити адресу. Після цього чиновників взяли під охорону. За ствердженням ЗМІ, на них готувався замах.