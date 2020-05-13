Как отреагировали в "Приватбанке" на принятие "антиколомойского" законопроекта

Верховная Рада на внеочередном заседании 13 мая приняла "антиколомойский" законопроект. Он является одним из требований МВФ о невозвращении банка олигарху. В "Приватбанке" также не остались в стороне результатов голосования.

Там назвали закон про вдосконалення механізмів регулювання банківської сфери "довгоочікуваним". Про це повідомили на офіційній сторінці "Приватбанку" у фейсбуці.

Детальніше Рада остаточно схвалила "антиколомойський" законопроєкт: текст закону

Закон підтримали 270 депутатів, зокрема, 200 з них – від "Слуги народу". У самому банку зазначили, що готові й надалі розвиватися, попри спробу колишніх власників визнати їхню націоналізацію незаконною.

"Приватбанк" зможе й надалі впевнено працювати та стрімко розвиватися, не зважаючи на спроби попередніх власників визнати його націоналізацію незаконною,

— сказав очільник банку Петр Крумханзл.

Також він наголосив, що держава витратила понад 155 мільярдів гривень, щоби зберегти та врятувати "Приватбанк".

Що передбачає "антиколомойський" зауонопроєкт?► Процеси, які розпочалися щодо виведення з ринку неплатоспроможних банків, не можуть зупинятися судами. Тобто рішення судів не вплинуть на акти уряду, Мінфіну чи Нацкомісії з цінних паперів.



► Законопроєкт забороняє арешт майна і грошей банку, який визнано неплатоспроможним або щодо якого ухвалено рішення про відкликання банківської ліцензії чи ліквідацію банку. Цей пункт не стосується випадків ліквідації банку за рішенням його власників.



► Головним пунктом є те, що колишні чи чинні власники банків, права яких були порушені незаконними рішеннями органів державної влади, зможуть отримати лише грошову компенсацію. Тобто законопроєкт фактично виключає можливість повернення націоналізованого банку його колишньому власнику. Але гроші ексвласнику компенсують, якщо порушення буде доведено.