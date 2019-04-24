Отрезанным пальцем заставили писать "Слава Украине", – волонтер о пытках у оккупантов

Младший научный сотрудник НАН Украины, соорганизатор Майдана в Луганске, соучредитель ОО "Помоги фронту" Сергей Глотов рассказал о Майдане в Луганске, пытках на оккупированных территориях и своей помощи армии.

– В Луганске возле памятника Шевченко собирались украинские активисты, проводили различные мероприятия. Сначала было где-то 6 человек, затем 10-20. В апреле, когда была проукраинская хода, то уже почти 2 тысячи человек. Отец считает меня фашистом и мы не общаемся.

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– Я луганчанин, в мой город пришли украинские военные и я хотел им помогать. Это моя страна, моя армия и ничего плохого я в этом не видел. Почему я должен был скрываться.



Волонтер с первых дней войны начал помогать украинской армии

– Мы прекрасно понимали, что происходит, это были люди из Российской Федерации и "по голове они нас гладить не будут". Я принял решение выбираться из города. Через две-три недели начались первые потери. Украинская власть уже не контролировала город и я сказал жене, что мы уезжаем из города.

– Когда уехал, пару дней побыл в Днепре, потом в Киеве 7 мая узнал, что меня разыскивают. Моих заслуг хватило бы для того, чтобы меня "зачистили".

Сначала начались аресты украинских активистов, которых знали в лицо. Например, Алексей Бида прошел плен, его били и пытали. Некоторым прокалывали мышцы, снимали кожу. Одной девушке отрезали палец и заставили на стене написать "Слава Украине". Пытки были жестоки.

– Я всю свою жизнь занимался научной работой, работал над диссертацией. Изучал животный мир Луганского заповедника. Сначала приехал во Львов просто к знакомым. Мое место работы было оккупировано, нас по академиях попереводили. Я остался во Львове, потому что еще до войны я здесь проводил научные исследования. Я работал с коллекциями, фондами.

– У меня не было офиса, был ноутбук и с ним я сидел в "Пузатой хате" на проспекте Шевченко. Мне постоянно звонили с Востока или волонтеры и рассказывали о нуждах.



Сергей Глотов работал в Луганском заповеднике

– Я просто в сети писал: "мне нужна машина, чтобы съездить в "Эпицентр" и купить генератор", если деньги насобирались. Многие люди откликались на просьбу.

– Я точно знаю, что украинцы дружественная нация и умеет объединяться перед любыми вызовами. Я уверен, что мы должны найти выход. Единственное что, если бы в стране меньше воровали, то денег бы хватало всем.