Правила разные: в чем разница между бронированием и отсрочкой
- Бронирование доступно только работникам критически важных предприятий.
- Отсрочка предоставляется временно на основаниях, определенных законом.
Между двумя формами освобождения от мобилизации – бронированием и отсрочкой существует разница. Законодательство определяет, когда гражданин получает одно или другое освобождение.
Об этом говорится в Законе Украины "О мобилизационной подготовке и мобилизации".
Чем отличается отсрочка и бронирование?
Бронирование могут получить не все граждане призывного возраста, а только те, кто работают на критически важных предприятиях. Заметим, что важность компании должна быть признана государством. Тогда работодатель может подать своих работников на бронирование, которое предоставляют в ТЦК и СП. Все условия бронирования прописаны в постановлениях Кабинета Министров Украины №76 и №1332. Такое освобождение от мобилизации действует год с возможностью продления.
Стоит отметить! Узнать, действует ли у вас бронирование, можно у своего работодателя. Кроме того, такие данные содержатся в электронном военном документе в приложении Резерв+ или в архивах ТЦК и СП.
Отсрочка от мобилизации, зато, временное освобождение от призыва по мобилизации, которое предоставляется только на основаниях, четко предусмотренных статьей 23 Закона Украины "О мобилизационной подготовке и мобилизации". Отсрочка фактически не является постоянным освобождением от службы, а действует, только когда человек имеет основания для нее.
Что стоит знать об отсрочке и бронировании?
Президент Украины Владимир Зеленский подписал два закона, которыми продлен срок действия военного положения и всеобщей мобилизации еще на 90 дней – до 4 мая 2026 года. Это уже 18-е продление с начала широкомасштабной войны.
Для бронирования работник должен получать заработную плату не ниже 21 тысячи 617 гривен. Отдельные условия действуют для оборонно-промышленного комплекса. Власти разрешили предоставлять бронирование на 45 дней работникам, которые нарушили воинский учет. Однако в этот срок человек должен устранить эти нарушения.
В 2026 году законодательство Украины предусматривает временную отсрочку от призыва для отдельных категорий мужчин военнообязанного возраста по основаниям. Освобождение оформляется через приложение "Резерв+" в электронном формате без обязательного визита в ТЦК.