Правила різні: в чому різниця між бронюванням і відстрочкою

Між двома формами звільнення від мобілізації – бронюванням та відстрочкою існує різниця. Законодавство визначає, коли громадянин отримує одне чи інше звільнення.

Про це йдеться в Законі України "Про мобілізаційну підготовку і мобілізацію".

Чим відрізняється відстрочка і бронювання?

Бронювання можуть отримати не всі громадяни призовного віку, а лише ті, хто працюють на критично важливих підприємствах. Зауважимо, що важливість компанії має бути визнана державою. Тоді роботодавець може подати своїх працівників на бронювання, яке надають у ТЦК і СП. Усі умови бронювання прописані в постановах Кабінету Міністрів України №76 і №1332. Таке звільнення від мобілізації діє рік з можливістю продовження.

Варто зазначити! Дізнатися, чи діє у вас бронювання, можна у свого роботодавця. Крім того, такі дані містяться в електронному військовому документі у застосунку Резерв+ або в архівах ТЦК та СП.

Відстрочка від мобілізації, натомість, тимчасове звільнення від призову під час мобілізації, яке надається лише на підставах, чітко передбачених статтею 23 Закону України "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію". Відстрочка фактично не є постійним звільненням від служби, а діє, лише коли людина має підстави для неї.

Що варто знати про відстрочку та бронювання?