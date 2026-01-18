Укр Рус
18 января, 19:43
Отсрочки без лишней бюрократии: в Минобороны объяснили, как упростить процесс

Юлия Харченко
Основные тезисы
  • С 1 ноября 2025 года в Украине введено автоматическое продление отсрочек от мобилизации через приложение Резерв+ и ЦПАУ.
  • Автоматическое продление действует для различных категорий военнообязанных.

С 1 ноября 2025 года в Украине заработала обновленная система оформления и продления отсрочек от мобилизации. Соответствующие изменения внесены в постановление Кабинета Министров №560.

Новые правила предусматривают автоматическое продление большинства отсрочек. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Минобороны Украины.

Можно ли продлить отсрочку автоматически?

Автоматически продолжаются отсрочки, основания для которых можно подтвердить через государственные реестры или которые не меняются со временем. Пользователи приложения Резерв+, чьи отсрочки продлеваются автоматически, получают соответствующие уведомления.

Автопродлению подлежат отсрочки для:

  • людей с инвалидностью,
  • временно непригодных к службе,
  • родителей детей с инвалидностью,
  • многодетных родителей,
  • студентов,
  • аспирантов,
  • работников высшего и профессионального образования,
  • люди, чьи близкие родственники погибли или пропали без вести во время боевых действий или военного положения,
  • родственники Героев Украины, отмеченных посмертно за мужество во время Революции Достоинства,
  • люди, лишенные свободы в результате вооруженной агрессии против Украины,
  • военные, освобожденные из плена.

В случае если автоматическое продление не произошло, это означает отсутствие или неактуальность данных в реестрах. В таком случае необходимо обновить информацию или обратиться в ЦНАП с документами.

Какие отсрочки можно оформить онлайн?

Сейчас в Резерв+ доступны 10 типов отсрочек, которые можно оформить онлайн:

  • люди с инвалидностью,
  • временно непригодные к службе,
  • родители ребенка с инвалидностью до 18 лет,
  • родители совершеннолетнего ребенка с инвалидностью I или II группы,
  • те, кто имеют жену (мужа) с инвалидностью I или II группы,
  • женщины и мужья военных с ребенком,
  • родители трех и более детей в одном браке,
  • родители, которые самостоятельно воспитывают ребенка до 18 лет,
  • студенты, аспиранты аспиранты,
  • работники высшего и профобразования.

Перечень оснований планируют расширять – в частности, ближайшее время добавят отсрочку для лиц, которые имеют отца или мать с инвалидностью I или II группы.

ТЦК больше не принимают заявления на отсрочку. Если отсрочка не цифровизированная, нет смартфона или есть только бумажные документы, обратиться можно в любой ЦНАП, который передает документы в ТЦК для принятия решения. После этого отметка об отсрочке появляется в электронном военно-учетном документе в Резерв+, а заявитель получает уведомление.

Бумажные справки с печатями больше не выдаются – подтверждением является электронный документ, который при необходимости можно распечатать.

Какие изменения в бронировании ожидают в 2026 году?

  • С 1 января 2026 года минимальная заработная плата для бронирования работников критически важных предприятий должна быть не ниже 21 617,5 гривны. Процедура бронирования работников осуществляется онлайн через портал Дія, с обработкой заявок за 24 часа.

  • Новые требования касаются работников критически важных предприятий, которые имеют право на бронирование во время мобилизации. В случае несоблюдения установленного уровня оплаты труда компания теряет право на бронирование, а работники – отсрочку от мобилизации.

  • Прохождение ВВК является обязательным только при наличии официального направления от ТЦК и СП. Военнообязанные с действующей отсрочкой или бронированием не направляются на ВВК.