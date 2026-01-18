Укр Рус
18 січня, 19:43
Відстрочки без зайвої бюрократії: у Міноборони пояснили, як спростити процес

Юлія Харченко
Основні тези
З 1 листопада 2025 року в Україні запрацювала оновлена система оформлення та продовження відстрочок від мобілізації. Відповідні зміни внесено до постанови Кабінету Міністрів №560.

Нові правила передбачають автоматичне продовження більшості відстрочок. Про це пише 24 Канал з посиланням на Міноборони України.

Чи можна продовжити відстрочку автоматично?

Автоматично продовжуються відстрочки, підстави для яких можна підтвердити через державні реєстри або які не змінюються з часом. Користувачі застосунку Резерв+, чиї відстрочки подовжуються автоматично, отримують відповідні сповіщення. 

Автопродовженню підлягають відстрочки для:

  • людей з інвалідністю,
  • тимчасово непридатних до служби,
  • батьків дітей з інвалідністю,
  • багатодітних батьків,
  • студентів,
  • аспірантів,
  • працівників вищої та професійної освіти,
  • люди, чиї близькі родичі загинули або зникли безвісти під час бойових дій чи воєнного стану,
  • родичі Героїв України, відзначених посмертно за мужність під час Революції Гідності,
  • люди, позбавлені свободи внаслідок збройної агресії проти України,
  • військові, звільнені з полону.

У разі якщо автоматичне продовження не відбулося, це означає відсутність або неактуальність даних у реєстрах. У такому випадку необхідно оновити інформацію або звернутися до ЦНАП із документами.

Які відстрочки можна оформити онлайн?

Наразі в Резерв+ доступні 10 типів відстрочок, які можна оформити онлайн:

  • люди з інвалідністю,
  • тимчасово непридатні до служби,
  • батьки дитини з інвалідністю до 18 років,
  • батьки повнолітньої дитини з інвалідністю I чи II групи,
  • ті, хто мають дружину (чоловіка) з інвалідністю I чи II групи,
  • жінки та чоловіки військових з дитиною,
  • батьки трьох і більше дітей в одному шлюбі,
  • батьки, які самостійно виховують дитину до 18 років,
  • студенти, аспіранти,
  • працівники вищої та профосвіти.

Перелік підстав планують розширювати – зокрема, найближчим часом додадуть відстрочку для осіб, які мають батька або матір з інвалідністю I чи II групи.

ТЦК більше не приймають заяви на відстрочку. Якщо відстрочка не цифровізована, немає смартфона або є лише паперові документи, звернутися можна до будь-якого ЦНАП, який передає документи до ТЦК для ухвалення рішення. Після цього відмітка про відстрочку з'являється в електронному військово-обліковому документі в Резерв+, а заявник отримує сповіщення.

 Паперові довідки з печатками більше не видаються – підтвердженням є електронний документ, який за потреби можна роздрукувати.

Які зміни у бронюванні очікують у 2026 році?

  • З 1 січня 2026 року мінімальна заробітна плата для бронювання працівників критично важливих підприємств має бути не нижчою за 21 617,5 гривні. Процедура бронювання працівників здійснюється онлайн через портал Дія, з обробкою заявок за 24 години.

  • Нові вимоги стосуються працівників критично важливих підприємств, які мають право на бронювання під час мобілізації. У разі недотримання встановленого рівня оплати праці компанія втрачає право на бронювання, а працівники – відстрочку від мобілізації.

  • Проходження ВЛК є обов'язковим лише за наявності офіційного направлення від ТЦК та СП. Військовозобов'язані з чинною відстрочкою або бронюванням не направляються на ВЛК.