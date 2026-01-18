Відстрочки без зайвої бюрократії: у Міноборони пояснили, як спростити процес
- З 1 листопада 2025 року в Україні введено автоматичне продовження відстрочок від мобілізації через застосунок Резерв+ та ЦНАП.
- Автоматичне продовження діє для різних категорій військовозобов'язаних.
З 1 листопада 2025 року в Україні запрацювала оновлена система оформлення та продовження відстрочок від мобілізації. Відповідні зміни внесено до постанови Кабінету Міністрів №560.
Нові правила передбачають автоматичне продовження більшості відстрочок. Про це пише 24 Канал з посиланням на Міноборони України.
Дивіться також В обороні перемоги не здобудеш, – Сирський про наступальні операції України у 2026 році
Чи можна продовжити відстрочку автоматично?
Автоматично продовжуються відстрочки, підстави для яких можна підтвердити через державні реєстри або які не змінюються з часом. Користувачі застосунку Резерв+, чиї відстрочки подовжуються автоматично, отримують відповідні сповіщення.
Автопродовженню підлягають відстрочки для:
- людей з інвалідністю,
- тимчасово непридатних до служби,
- батьків дітей з інвалідністю,
- багатодітних батьків,
- студентів,
- аспірантів,
- працівників вищої та професійної освіти,
- люди, чиї близькі родичі загинули або зникли безвісти під час бойових дій чи воєнного стану,
- родичі Героїв України, відзначених посмертно за мужність під час Революції Гідності,
- люди, позбавлені свободи внаслідок збройної агресії проти України,
- військові, звільнені з полону.
У разі якщо автоматичне продовження не відбулося, це означає відсутність або неактуальність даних у реєстрах. У такому випадку необхідно оновити інформацію або звернутися до ЦНАП із документами.
Які відстрочки можна оформити онлайн?
Наразі в Резерв+ доступні 10 типів відстрочок, які можна оформити онлайн:
- люди з інвалідністю,
- тимчасово непридатні до служби,
- батьки дитини з інвалідністю до 18 років,
- батьки повнолітньої дитини з інвалідністю I чи II групи,
- ті, хто мають дружину (чоловіка) з інвалідністю I чи II групи,
- жінки та чоловіки військових з дитиною,
- батьки трьох і більше дітей в одному шлюбі,
- батьки, які самостійно виховують дитину до 18 років,
- студенти, аспіранти,
- працівники вищої та профосвіти.
Перелік підстав планують розширювати – зокрема, найближчим часом додадуть відстрочку для осіб, які мають батька або матір з інвалідністю I чи II групи.
ТЦК більше не приймають заяви на відстрочку. Якщо відстрочка не цифровізована, немає смартфона або є лише паперові документи, звернутися можна до будь-якого ЦНАП, який передає документи до ТЦК для ухвалення рішення. Після цього відмітка про відстрочку з'являється в електронному військово-обліковому документі в Резерв+, а заявник отримує сповіщення.
Паперові довідки з печатками більше не видаються – підтвердженням є електронний документ, який за потреби можна роздрукувати.
Які зміни у бронюванні очікують у 2026 році?
З 1 січня 2026 року мінімальна заробітна плата для бронювання працівників критично важливих підприємств має бути не нижчою за 21 617,5 гривні. Процедура бронювання працівників здійснюється онлайн через портал Дія, з обробкою заявок за 24 години.
Нові вимоги стосуються працівників критично важливих підприємств, які мають право на бронювання під час мобілізації. У разі недотримання встановленого рівня оплати праці компанія втрачає право на бронювання, а працівники – відстрочку від мобілізації.
Проходження ВЛК є обов'язковим лише за наявності офіційного направлення від ТЦК та СП. Військовозобов'язані з чинною відстрочкою або бронюванням не направляються на ВЛК.