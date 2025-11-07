Укр Рус
24 Канал Новости Украины Отсрочка от мобилизации: можно ли оформить ее в ТЦК
7 ноября, 11:19
2

Отсрочка от мобилизации: можно ли оформить ее в ТЦК

Анастасия Колесникова
Основные тезисы
  • С 1 ноября в Украине изменились правила оформления отсрочки от мобилизации – теперь документы подаются через "Резерв+" или ЦПАУ.
  • Решение о предоставлении отсрочки принимает ТЦК.

С 1 ноября в Украине начали действовать новые правила оформления отсрочки от мобилизации. Участие ТЦК в этом процессе минимизировали.

Теперь военкоматы больше не принимают документы для оформления отсрочки. Их нужно подавать онлайн – через "Резерв+" или офлайн – через ЦНАП, передает 24 Канал со ссылкой на Минобороны.

Куда подавать бумажные документы для оформления отсрочки?

Если тип отсрочки еще не переведен в цифровой формат, человек не пользуется смартфоном или имеет только бумажные документы – заявление можно подать в любом удобном ЦНАП.

Администратор ЦНАП принимает и сканирует документы, после чего передает их в электронном виде в соответствующий ТЦК и СП, который принимает решение.

После рассмотрения заявления пользователь приложения "Резерв+" получает уведомление, а отметка об отсрочке автоматически появляется в электронном военно-учетном документе.

Повторно обращаться в ЦНАП не нужно. Администратор также сообщает заявителю по телефону о результате и, при необходимости, может распечатать электронный военно-учетный документ с отметкой об отсрочке.

Обратите внимание! С 1 ноября автоматически будут продлевать все отсрочки, основания для которых можно подтвердить в государственных реестрах или которые не могут измениться со временем.

Какие отсрочки уже можно оформлять через "Резерв+"?

Сегодня в "Резерв+" можно оформить 10 основных отсрочек для таких категорий:

  • люди с инвалидностью;
  • временно непригодные к службе;
  • родители трех и более детей до 18 лет в одном браке;
  • родители ребенка с инвалидностью до 18 лет:
  • родители совершеннолетнего ребенка с инвалидностью I или II группы;
  • те, кто имеет жену или мужа с инвалидностью I или II группы;
  • женщины и мужчины, которые воспитывают ребенка до 18 лет, если их муж или жена служит в армии;
  • студенты дневной или дуальной формы, которые получают высший уровень образования, а также докторанты и интерны;
  • научные, научно-педагогические и педагогические работники, которые преподают и работают по основному месту не менее чем на 0,75 ставки.
  • отец или мать, которые воспитывают ребенка до 18 лет, если другой из родителей умер или утратил родительские права.