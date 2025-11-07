Відстрочка від мобілізації: чи можна оформити її у ТЦК

З 1 листопада в Україні почали діяти нові правила оформлення відстрочки від мобілізації. Участь ТЦК у цьому процесі мінімізували.

Тепер військкомати більше не приймають документи для оформлення відстрочки. Їх потрібно подавати онлайн – через "Резерв+" або офлайн – через ЦНАП, передає 24 Канал із посиланням на Міноборони.

Куди подавати паперові документи для оформлення відстрочки?

Якщо тип відстрочки ще не переведений у цифровий формат, людина не користується смартфоном або має лише паперові документи – заяву можна подати у будь-якому зручному ЦНАП.

Адміністратор ЦНАП приймає та сканує документи, після чого передає їх в електронному вигляді до відповідного ТЦК та СП, який ухвалює рішення.

Після розгляду заяви користувач застосунку "Резерв+" отримує сповіщення, а відмітка про відстрочку автоматично з'являється в електронному військово-обліковому документі.

Повторно звертатися до ЦНАП не потрібно. Адміністратор також повідомляє заявника телефоном про результат і, за потреби, може роздрукувати електронний військово-обліковий документ із відміткою про відстрочку.

Зверніть увагу! З 1 листопада автоматично продовжуватимуть усі відстрочки, підстави для яких можна підтвердити в державних реєстрах або які не можуть змінитися з часом.

Які відстрочки вже можна оформляти через "Резерв+"?

Сьогодні в "Резерв+" можна оформити 10 основних відстрочок для таких категорій: