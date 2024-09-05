Если же человека уже призвали на военную службу, то он не может получить отсрочку до момента увольнения. Об этом заявили на брифинге с представителем ТЦК и СП о праве на отсрочку военнообязанным.

Смотрите также Зеленский ответил, идет ли мобилизация по плану

Можно ли получить отсрочку, если уже призвали на службу

Как пояснил начальник юридической службы Тернопольского ОТЦК и СП Роман Грунда, когда лицо призывается на военную службу, его статус с военнообязанного меняется на статус военнослужащего. То есть статус военнослужащего регулируется совсем другим законодательством.

Это означает, что когда лицо уже приобрело статус военнослужащего, она не может оформить отсрочку. Таким образом на него не распространяется закон Украины "О мобилизационной подготовке и мобилизации".

Но если она имеет право на увольнение, то она может этим воспользоваться – уволиться с военной службы при наличии необходимых оснований. Впрочем, есть еще один очень важный аспект.

Перечень оснований для увольнения с военной службы значительно уже, чем перечень оснований для предоставления отсрочки. Поэтому, если лицо действительно хочет эту отсрочку оформить, то не стоит "затягивать" с этим вопросом,

– добавил он.

Важно. Отсрочка от призыва на срочную военную службу предоставляется призывникам по семейным обстоятельствам, состоянию здоровья, для получения образования и продолжения профессиональной деятельности. Но наличие права и документов, подтверждающих право на отсрочку еще не подтверждает, что лицу она предоставлена.