Об этом сообщили на сайте законодательного органа в день появления проекта – 22 июня. Главным комитетом, который регистрировал его, является комитет по национальной безопасности, обороне и разведке нардепа Завитневича Александра.

Примите во внимание Очередь стоит на призыв, – Залужный показал видео с командиром 127 бригады ТрО

Кого именно хотят освободить от призыва

Речь идет о внесении изменений в Закон "О мобилизационной подготовке и мобилизации". Если нардепы поддерживают такое решение, будет расширен перечень лиц, которые не подлежат призыву во время мобилизации. Речь не только о тех, у кого родные погибли после 24 февраля, но и украинцев, потерявших родных во время войны на Донбассе.

От призыва хотят освободить женщин и мужчин, чьи близкие родственники погибли или официально пропали без вести при осуществлении мер по защите Украины от вооруженной агрессии России. Это будет распространяться на потерю:

мужа и жены;

сына или дочери;

отца или матери;

дедушки или бабушки;

полнородных или неполнородных братьев или сестер.

Если законопроект поддержат, он вступит в действие с момента публикации.

Обратите внимание! С изменениями, которые вносятся в закон, можно ознакомиться в сравнительной записке Верховной Рады по этой ссылке.

Сколько продлится мобилизация в Украине

В Минобороны 17 июня рассказали, что пока в стране объявлено военное положение, мобилизация будет продолжаться столько, сколько это необходимо. По словам спикера Министерства обороны Украины Александра Мотузяныка, она не разделена на очереди и этапы. Однако граждан в армию берут только столько, сколько нужно для доукомплектования подразделений ВСУ и других сил обороны. Однако объемы мобилизации могут расти, если возникнет такая необходимость.

Недавно в СНБО опровергли фейки о вручении повесток. Там акцентировали, что не следует воспринимать этот документ как билет на войну. Сейчас большинство людей нужно только прийти в региональный центр комплектации, чтобы уточнить персональные данные и определили пригодность гражданина к службе.

В то же время – весенний призыв отменили, поскольку он был нецелесообразен: смотрите видео