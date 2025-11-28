Кто может возглавить Офис Президента после отставки Ермака: политолог оценил возможных кандидатов

После отставки руководителя Офиса Президента начали появляться различные предположения о том, кто может занять эту должность. В публичном пространстве называют сразу несколько имен – от чиновников до представителей силовых структур.

Политолог Игорь Рейтерович в эфире 24 Канала отметил, что часть таких вариантов может оказаться лишь формальностью. Он предположил, что настоящие изменения возможны только тогда, когда во главе Офиса появится человек, способный убрать сомнения относительно параллельной системы власти.

Смотрите также Ермак подал в отставку за день до встречи с Виткоффом и зятем Трампа, – Axios

Кто может возглавить Офис Президента?

После отставки руководителя Офиса Президента Андрея Ермака в списке возможных кандидатов фигурирует Юлия Свириденко. Такой вариант фактически означал бы обновление всего правительства, ведь Свириденко сейчас возглавляет Кабинет Министров. Рейтерович предостерег, что в этом случае можно получить не реальные изменения, а замену фамилий без содержания.

Она креатура человека, которого сегодня уволили с должности главы Офиса Президента,

– сказал политолог.

Он подчеркнул, что реальная перезагрузка возможна только тогда, когда изменения будут содержательными, а не формальными. Среди вариантов он назвал назначение военного, что могло бы снять вопрос о параллельной системе власти.

Могут ли силовики возглавить ОП?

В перечне возможных кандидатов Рейтерович назвал Кирилла Буданова, Василия Малюка и других представителей силовых структур. Однако, их переход в Офис Президента вызывает сомнения, ведь сейчас они работают на ключевых направлениях безопасности, а сама должность имеет совсем другой характер.

Вот зачем, зачем им туда идти, что они этим выиграют? Ничего они этим не выиграют, и для них это не очень хорошая, приятная история,

– заметил Рейтерович.

В таком случае Офис снова мог бы взять на себя функции, которые не предусмотрены ни Конституцией, ни законами. Это вернуло бы страну к уже известной проблеме параллельной системы, когда часть решений принимается не в правительстве или парламенте, а в теневом режиме.

Может ли Залужный возглавить Офис Президента?

При обсуждении возможных кандидатов вспомнили и Валерия Залужного. Рейтерович обратил внимание, что он имеет один из самых высоких уровней доверия в стране и, по социологии, может без труда выиграть президентские выборы. На этом фоне переход к ОП выглядел бы нелогичным.

Человек, который имеет рейтинг доверия более 75% и может без проблем выиграть президентские выборы, зачем ему руководство Офиса Президента, что оно ему дает?

– подчеркнул политолог.

Должность руководителя Офиса не дает Залужному никаких новых возможностей, но несет большой репутационный риск. В обществе это могло бы восприниматься как понижение статуса и вызвать волну критики. Поэтому этот сценарий политолог рассматривает, как наименее реалистичный среди всех названных вариантов.

Что известно об отставке Андрея Ермака?