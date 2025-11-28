Хто може очолити Офіс Президента після відставки Єрмака: політолог оцінив можливих кандидатів

Після відставки керівника Офісу Президента почали з'являтися різні припущення про того, хто може зайняти цю посаду. У публічному просторі називають одразу кілька імен – від урядовців до представників силових структур.

Політолог Ігор Рейтерович в ефірі 24 Каналу зазначив, що частина таких варіантів може виявитися лише формальністю. Він припустив, що справжні зміни можливі лише тоді, коли на чолі Офісу з'явиться людина, здатна прибрати сумніви щодо паралельної системи влади.

Хто може очолити Офіс Президента?

Після відставки керівника Офісу Президента Андрія Єрмака у списку можливих кандидатів фігурує Юлія Свириденко. Такий варіант фактично означав би оновлення всього уряду, адже Свириденко нині очолює Кабінет Міністрів. Рейтерович застеріг, що у цьому випадку можна отримати не реальні зміни, а заміну прізвищ без змісту.

Вона креатура людини, яку сьогодні звільнили з посади очільника Офісу Президента,

– сказав політолог.

Він підкреслив, що реальне перезавантаження можливе лише тоді, коли зміни будуть змістовними, а не формальними. Серед варіантів він назвав призначення військового, що могло б зняти питання про паралельну систему влади.

Чи можуть силовики очолити ОП?

У переліку можливих кандидатів Рейтерович назвав Кирила Буданова, Василя Малюка та інших представників силових структур. Проте, їхній перехід до Офісу Президента викликає сумніви, адже зараз вони працюють на ключових напрямках безпеки, а сама посада має зовсім інший характер.

От навіщо, навіщо їм туди йти, що вони цим виграють? Нічого вони цим не виграють, і для них це не дуже гарна, приємна історія,

– зауважив Рейтерович.

У такому разі Офіс знову міг би взяти на себе функції, які не передбачені ні Конституцією, ні законами. Це повернуло б країну до вже відомої проблеми паралельної системи, коли частина рішень ухвалюється не в уряді чи парламенті, а в тіньовому режимі.

Чи може Залужний очолити Офіс Президента?

Під час обговорення можливих кандидатів згадали й Валерія Залужного. Рейтерович звернув увагу, що він має один із найвищих рівнів довіри в країні та, за соціологією, може без труднощів виграти президентські вибори. На цьому тлі перехід до ОП виглядав би нелогічним.

Людина, яка має рейтинг довіри більше 75% і може без проблем виграти президентські вибори, навіщо йому очільництво Офісу Президента, що воно йому дає?

– підкреслив політолог.

Посада керівника Офісу не дає Залужному жодних нових можливостей, але несе великий репутаційний ризик. У суспільстві це могло б сприйматися як пониження статусу і викликати хвилю критики. Тому цей сценарій політолог розглядає, як найменш реалістичний серед усіх названих варіантів.

Що відомо про відставку Андрія Єрмака?