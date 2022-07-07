Об этом 24 каналу рассказал британский журналист Андрей Остальский. Он считает, что сейчас у Джонсона больше шансов на отставку.

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Может ли Джонсон избежать отставки

Борис Джонсон накануне встретился с членами правительства и заверил их, что никакой добровольной отставки не планирует. А на места уволенных чиновников он назначит новых людей.

Андрей Остальский говорит, что большинство министров попали в правительство почти случайно на волне Brexit. И потому эти люди поддерживают Джонсона.

Но, "уцелеет ли" лично Джонсон, сказать трудно. Сейчас очень большие шансы (на его отставку – 24 канала). Я бы поставил 60% против 40% на то, что ему в ближайшем будущем придется уйти,

– считает британский журналист.

Однако он добавил, что Джонсон не из тех, кто идет добровольно.

Может ли поддержка Украины помочь ему выйти из сложившейся ситуации? Остальский рассказал, что утром 7 июля глава МИД России захарова заявила, что главная причина политического кризиса Британии – это то, что страна занимается поддержкой Украины.

"Но дело здесь совсем наоборот – та роль, которую Джонсон играл с четкой позицией по отношению к Украине – полностью соответствует настроениям общества Великобритании и даже среди оппозиционеров", – говорит он.

Журналист считает, что то, что Джонсон уверенно проводил линию в поддержку Украины – возможно, без этого его уже и не было в этом кресле. Однако, по его мнению, общество Британии может многое простить Джонсону, но не лжи.

Кто может заменить Джонсона

Остальский заверил, что в правительстве Британии есть достойные люди. К примеру, министр обороны Великобритании Бен Уоллес, четко и решительно поддерживающий Украину, не меньше Борис Джонсон.

Кстати, в опросе среди членов Консервативной партии говорится, что он сейчас №1 среди тех людей, кому хотели бы доверить руководство страной в случае отставки Джонсона,

– заявил британский журналист.

Также среди поклонников министр иностранных дел Лиз Трасс, она на втором или третьем месте. Она также занимает четкую позицию по отношению к Украине.

Британский журналист придерживается той позиции, что если Борис Джонсон уйдет, то не хотелось бы, чтобы изменилась политическая линия поддержки Украины.

Но, наверное, волноваться особо не о чем. По крайней мере, фавориты – Лиз Трасс и Бен Уоллес – себя зарекомендовали тоже, как убедительные приверженцы этой же линии (поддержки Украины – 24 канал). Поэтому, если они возглавят правительство Британии, то ничего в этом вопросе не изменится.

– подытожил Андрей Остальский.

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