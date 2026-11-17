Он заверил, что будет сотрудничать со следствием. Об этом сообщили AP и Mongolia Daily.

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Что известно о скандале?

В субботу, 14 ноября, экс-мэр столицы страны Улан-Батора Ньямбаатар Хишги обвинил Хурелсуха в отмывании средств на железнодорожном проекте в рамках железнодорожного проекта. По словам политика, монгольский лидер получил 25 миллионов долларов. Отметим, что Ньямбаатар и Хурелсух являются членами правящей Народной партии Монголии.

В понедельник, 16 ноября, оппозиция в лице Демократической партии Монголии призвала президента уйти в отставку и предложила создать временную парламентскую комиссию. Политики предложили создать временную парламентскую комиссию, которая должна провести расследование. Инициативу поддержали 42 парламентария. Они также хотят рассекретить все рекомендации Рады национальной безопасности Монголии, обнародованные с 2019 года.

В обвинениях говорится, что Хурелсух разрешил заключить железнодорожный контракт в 2019 году "Таван-Толгой – Гашуунсухайт" с Bodi International LLC, одним из крупнейших конгломератов страны, без проведения конкурентного тендера. За это президент мог получить взятку.

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В тот же день в компании заявили, что не давали никаких денег высокопоставленным лицам и чиновникам. В Bodi назвали эти обвинения клеветническими и подчеркнули, что компания не сделала ничего, что нарушало бы закон.

Что сказал Хурелсух?

Во вторник, 17 ноября, президент Монголии выступил с заявлением, в котором сообщил, что уйдет в отставку. По его словам, в течение месяца на его честь и институт президентства совершались атаки. Политик заявил, что будет сотрудничать со следствием и восстановит свою репутацию

Меня оклеветали и оскорбили в связи с невероятным и крайне серьезным преступлением. Я некоторое время молчал и наблюдал за ситуацией. Я некоторое время молчал и наблюдал за ситуацией. Однако как человек, занимающий ответственную должность, я решил сегодня сделать это заявление. Все равны перед законом. Вчера фракция Демократической партии выразила позицию, согласно которой президент Монголии должен уйти в отставку и провести расследование. Я согласен с этим– заявил Хурелсух.

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Помимо президента в отставку подали еще два фигуранта дела. Речь идет о заместителе министра юстиции и внутренних дел Мунх-Эрдене Демберельцерене и руководителе секретариата Кабинета министров Энхбаяаре Баттумуре

Что будет дальше?

AP со ссылкой на слова эксперта пишет, что отставка может быть политической игрой властей. Существует вероятность, что Хурелсух попытается сохранить репутацию, чтобы баллотироваться на другую должность.

На публике он выглядит справедливым, честным и добрым политиком, – сказал Мунх-Эрдене Гантулга, преподаватель Национального университета Монголии.

По его словам, Хурелсух уже уходил в отставку с поста премьер-министра Монголии в январе 2021 года, чтобы иметь возможность баллотироваться на пост президента. Отставка политика вступит в силу после ее одобрения парламентом. Если парламентарии одобрят ее, временно исполнять обязанности президента будет спикер парламента.

Отметим, что Народная партия Монголии и Демократическая партия являются двумя крупнейшими в стране. Народная партия была основана в 1920 году и придерживалась коммунистической идеологии во времена Холодной войны, однако после распада СССР изменила курс. Демократическая партия возникла в результате революции 1989 года в стране и способствовала формированию в Монголии многопартийной системы.