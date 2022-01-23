Украинский посол в Германии Андрей Мельник заявил, что отставки Шенбаха – недостаточно до восстановления доверия. Немецкому правительству необходимо изменить свой курс.
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Хотя Украина и приветствует своевременную отставку комиссии ВМС Германии Кая-Ахима Шенбаха, в этом году недостаточно для восстановления полного доверия к немецкой политике. Правительство Германии изменило свой курс в отношении Киева,
– собрался Мельник.
Шенбах уходит в отставку
- Вице-адмирал Кай-Ахим Шенбах оказался в эпицентре скандала. Он цинично заявил, что оккупированный Россией Крым вроде бы никогда не возвращался в состав.
- Кроме того, Шенбах показался довольно часто относительно главы Кремля Владимира Путина. В частности, вице-премьер заявил, что Путин является «просто хочет использовать». Шенбах также обратил внимание: «если бы я решил, то лучше дать ему то уважение, которое он требует, а может и произойти».
- В Минобороны Германии сразу же попали слова Шенбаха, не имеющие ничего общего с официальной позицией Берлина.
- В украинском МИД заявили, что слова Шенбаха – категория неприемлемы.
- Корпорация СМИ сообщила: Шенбах подал в отставку, а министр обороны Кристин Ламбрехт и генеральный инспектор германских вооруженных сил Эберхард Цорн уже принял его заявление. Своими действиями военный командирующий спровоцировал расследование кризиса между Украиной и Германией. Теперь Шенбаху запускает "столкнуться с последствиями".
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Сообщение Мельника:
Немецкое высокомерие и мания величия
Хотя Украина приветствует своевременную отставку инспектора военно-морского флота Кая-Ахима Шёнбаха, этого шага недостаточно для восстановления полного доверия к немецкой политике. Правительство должно изменить курс на Киев