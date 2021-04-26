Отставки Степанова и Малюськи не будет, – депутаты "Слуги народа"
Рассмотрения отставки министра здравоохранения Максима Степанова и главы Минюста Дениса Малюськи на ближайшей сессионной неделе не будет. Хотя такие слухи есть.
Источник:"Информатор"
Об этом изданию "Информатор" сообщили во фракции "Слуга народа".
В частности, как рассказали Александр Качура и Максим Бужанский, чтобы увольнять кого-то из министров, должна быть альтернатива. Оппозиция, по словам Качуры, просто собирает подписи под постановлением об отставке Степанова. Но, когда их спрашиваешь, кого они хотят видеть вместо Степанова, отвечают: это вопрос монобольшинтсва.
"Я лично подпись за отставку Степанова не ставил. Потому что коня на переправе не меняют. Сейчас идет вакцинация против COVID-19. Вместо Степанова нужно предложить равнозначную кандидатуру. А сорвать вакцинацию – неправильно", – подчеркнул Александр Качура.
Об увольнении Малюськи, то, по его мнению, для начала, надо собрать фракцию и все обсудить. Претензии к министру есть.
Максим Бужанский отметил: для отставки любого министра необходимо понимать два параметра. Первый – причина отставки. Вторая – кого назначать.
"Степанов должен добиться результатов в той работе, которую он сейчас ведет – поставки вакцин против COVID-19 в Украине", – считает Максим Бужанский.
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