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      Отсутствие тепла в населенных пунктах – свидетельство непрофессионализма власти, – Тимошенко

      33 Читати новину українською
      Юлия Тимошенко
      Юлия Тимошенко / ba.org.ua

      Юлия Тимошенко призывает членов команды "Батькивщина" по всей Украине стать на защиту людей и навести порядок в вопросе обеспечения их теплом в отопительный период.

      Об этом лидер партии заявила во время пресс-конференции в Тернополе.

      Как отметила политик, начало отопительного сезона свидетельствует о том, насколько хаотично и непрофессионально руководят нашей страной.

      Сегодня без отопления остаются школы, детские сады, больницы, жилые дома во многих населенных пунктах: "Мы видим, что происходит в Кривом Роге, Смеле, где сегодня мерзнут люди".

      "Я прошу консолидации с общинами, где пока не включили тепло. Я прошу наши команды сделать все необходимые шаги, чтобы немедленно навести порядок и с жесткими требованиями обратиться в органы власти, которые сегодня не дали людям тепло", – обратилась Тимошенко к команде "Батькивщины".

      Она убеждена, что для того, "чтобы приход зимы не был неожиданным событием, как всегда", в Украине нужно навести реальный порядок.

      "Нам нужно навести порядок в государстве, которое даст каждому украинском ощущение стабильности, надежности и перспективы на своей земле", – отметила она.

      Новый президент прекратит коррупцию на нашем природном газе, украинские месторождения будут обеспечивать потребности населения, а цена на газ для людей будет снижена минимум вдвое, заявила Юлия Тимошенко.

      "Для того, чтобы снизить цену на газ, надо прекратить коррупцию на украинском природном газе", – подытожила глава партии.

      Теги: Новости политики отопительный сезон ВО Батьківщина Юлия Тимошенко
      Источник: 24 Канал
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