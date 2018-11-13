Отсутствие тепла в населенных пунктах – свидетельство непрофессионализма власти, – Тимошенко

Юлия Тимошенко призывает членов команды "Батькивщина" по всей Украине стать на защиту людей и навести порядок в вопросе обеспечения их теплом в отопительный период.

Об этом лидер партии заявила во время пресс-конференции в Тернополе.

Как отметила политик, начало отопительного сезона свидетельствует о том, насколько хаотично и непрофессионально руководят нашей страной.

Сегодня без отопления остаются школы, детские сады, больницы, жилые дома во многих населенных пунктах: "Мы видим, что происходит в Кривом Роге, Смеле, где сегодня мерзнут люди".

"Я прошу консолидации с общинами, где пока не включили тепло. Я прошу наши команды сделать все необходимые шаги, чтобы немедленно навести порядок и с жесткими требованиями обратиться в органы власти, которые сегодня не дали людям тепло", – обратилась Тимошенко к команде "Батькивщины".

Она убеждена, что для того, "чтобы приход зимы не был неожиданным событием, как всегда", в Украине нужно навести реальный порядок.

"Нам нужно навести порядок в государстве, которое даст каждому украинском ощущение стабильности, надежности и перспективы на своей земле", – отметила она.

Новый президент прекратит коррупцию на нашем природном газе, украинские месторождения будут обеспечивать потребности населения, а цена на газ для людей будет снижена минимум вдвое, заявила Юлия Тимошенко.

"Для того, чтобы снизить цену на газ, надо прекратить коррупцию на украинском природном газе", – подытожила глава партии.