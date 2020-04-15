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      Ответ на нарушения: в Днепре перед храмом УПЦ МП вырыли траншею – фото

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      В Дніпрі вирили траншею перед входом у храм УПЦ МП / Фейсбук-сторінка Миколи Лисенка

      В Вербное воскресенье священник одного из храмов УПЦ МП Днепра нарушил постановление местной власти. Теперь у входа появилась глубокая траншея.

      Священник влаштував масове богослужіння і причащав людей із однієї ложки, про це повідомив заступник мера Дніпра Михайло Лисенко на своїй фейсбук-сторінці.

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      Траншею вирили перед храмом, який розташований на вулиці Михайла Панікахи.

      "У цьому заході, який відбувався в неділю, дійство полягало в наступному: служитель культу при великому зібранні людей з використанням однієї ложки і одного чана на всіх наповнював уста і ротові порожнини благочестивих і покірних мирян", – написав Лисенко.


      Траншея перед храмом УПЦ МП в Дніпрі / Фото з фейсбук-сторінки Миколи Лисенка

      Він зазначив, що таким чином причащалися приблизно 300 парафіян.

      Минулої ночі на мене зійшов дух. Так, технічний дух водоканалу. Дух повідомив мені, що, швидше за все, вздовж цього храму, на глибині півтора метра, замироточила холодновальцьована труба діаметром 150 міліметрів. Тільки з благих намірів і мотивів праведних, я ухвалив рішення розкопати цю трубу щоб відокремити зерна від плевел,
      – додав заступник мера.

      Лисенко також повідомив, що під час розкопки траншеї був нібито виявлений снаряд часів Другої світової війни. Наразі там працюють рятувальники, а траншея огороджена, "можливо, навіть до другого пришестя Хреста".


      Траншея із "бомбою" перед храмом УПЦ МП/ Фото з фейсбук-сторінки Миколи Лисенка

      Заступник мера Дніпра закликав представників всіх конфесій дотримуватися карантину і утриматися від проведення масових заходів, щоб не наражати людей на небезпеку.

      Зазначимо, наразі в Дніпропетровській області підтвердили 74 випадки захворювання на коронавірус. 

      "Деякі не почули"

      Порушення постанову місцевої влади прокоментував і мер Дніпра Борис Філатов. Він зазначив, що "деякі не почули", і наголосив – окрім штрафів на порушників чекає і реакція місцевої влади. 

      Зокрема, Філатов пригрозив, що через священників-порушників храми залишаться "без світла, з закладеними дверима і перекопаними дорогами". 
       


      К​арантинні обмеження в Україні / Інфографіка 24 каналу

      Автор: Ирина Юрковская
      Теги: Новости Украины Коронавирус в Украине Карантин в Украине 2020 Религия УПЦ МП Новости Днепра Новости политики
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