Херсонскую область враг атаковал из оккупированного Крыма. Оттуда заходила российская военная техника, которая быстро перемещалась по всему региону.

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Сдерживать наступление врага должно было заминирование перешейка в Херсонской области на админгранице с оккупированным Крымом. Однако оказалось, что он был разминирован. Следовательно, помехи российской армии быстро продвинуться не удалось. Пока окончательного ответа почему так не произошло. Это подтвердил и секретарь СНБО Алексей Данилов.

"Окончательного ответа даже у меня, что там произошло, на сегодняшний день нет, к сожалению. Но мы обязательно должны с вами получить ответ. Этим занимаются те органы, которые имеют полномочия заниматься этими вопросами", - заявил Алексей Данилов.

Герой Украины за взорванный мост

25 февраля Вооруженные силы Украины приняли решение взорвать Генический автомобильный мост, чтобы остановить танковую колонну кафиров. Эту задачу выполнял инженер отдельного батальона морской пехоты Виталий Скакун. Он не успел уйти с моста. Чтобы не дать пойти врагу на скорый прорыв, он взорвал его с собой .

26 февраля Виталию Скакуну было присвоено звание Героя Украины (посмертно).

Оккупация Херсонщины

Однако россиянам удалось довольно быстро оккупировать Херсонскую область. Они быстро двигались по дорогам региона, не задерживаясь в городах. Они их окружали блокпостами, а затем обходили их.

Их главная цель была как можно дальше продвинуться – к востоку в сторону Мариуполя, чтобы сделать сухопутный коридор из России в Крым. А к западу – чтобы приблизиться как можно больше к Одессе.

В регионе продолжались тяжелые бои. Поэтому украинские защитники были вынуждены отступить из Херсона из-за значительно превосходящих сил врага. Даже когда в городе были российские танки, местное население выходило на акции протеста. Но впоследствии кафиры значительно усилили давление на жителей города, когда прямо посреди улиц начали задерживать активистов, а на акциях протеста применять оружие.

Сейчас вся область – под российской оккупацией. Оккупанты ее массово разграбляют – вывозят зерно и другую продовольствие в Крым или континентальную Россию.

Местные гауляйтеры делают все, чтобы угодить Кремлю. Даже пытались провести так называемый "референдум", как это в 2014 году сделали в оккупированных Крыму, Донецкой и Луганской областях. Но от этой идеи пришлось отказаться из-за сопротивления местного населения. Хотя от идеи присоединения оккупированной Херсона к России не отказываются. И пробуют ввести на данной местности русский рубль.

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