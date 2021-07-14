Соответствующую повестку опубликовал адвокат Ростислав Кравец. Появиться в Генеральную прокуратуру Тупицкий должен 16 июля.
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Тупицкому вручат новое подозрение
Адвокат сообщает: повестку принесли вечером и якобы с нарушениями. Он отметил подозрение касается какого-то нового дела. Впрочем, по его словам с ироническим подтекстом, его еще якобы нет, но "до утра сделают".
Также Кравец подчеркивает, что повестку принесли именно в день, когда Верховный суд принял свое решение. То есть характеризует это "ответным ударом".
Повестка для Тупицкого из генпрокуратуры / Фото с фейсбука Ростислава Кравца
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