Соответствующую повестку опубликовал адвокат Ростислав Кравец. Появиться в Генеральную прокуратуру Тупицкий должен 16 июля.

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Тупицкому вручат новое подозрение

Адвокат сообщает: повестку принесли вечером и якобы с нарушениями. Он отметил подозрение касается какого-то нового дела. Впрочем, по его словам с ироническим подтекстом, его еще якобы нет, но "до утра сделают".

Также Кравец подчеркивает, что повестку принесли именно в день, когда Верховный суд принял свое решение. То есть характеризует это "ответным ударом".



Повестка для Тупицкого из генпрокуратуры / Фото с фейсбука Ростислава Кравца

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