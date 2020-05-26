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Отвезли на кладбище, били и требовали деньги: дело палачей-полицейских передали в суд

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Отвезли на кладбище, били и требовали деньги: дело палачей-полицейских передали в суд

В суд передали обвинения в отношении двух полицейских из Черкасской области, которых обвиняют в избиении, ограблении и вымогательстве.

Історія катів-поліцейських

У вересні 2019 року двоє оперуповноважених Черкаського відділу поліції затримали одного з місцевих жителів за нібито вчинення кримінального правопорушення, повідомили в ДБР. Забравши в нього його речі, вони закували його в кайданки та вивезли на цвинтар. Там вони почали його бити  та вимагати гроші. Гроші вони вимагали за те, що не будуть притягувати його до кримінальної відповідальності за злочин, якого чоловік не вчиняв.

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Розслідування справи: що загрожує поліцейським

Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснювали слідчі територіального управління ДБР.


Затримання одного з черкаських поліцейських / фото ДБР

Правоохоронці обвинувачуються в розбої, вчиненому за попередньою змовою групою осіб, перевищенні влади або службових повноважень, що супроводжувалися насильством та вимаганні неправомірної вигоди. У разі доведення вини, обвинуваченим загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 5 до 10 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років, з конфіскацією майна.

Обвинувальний акт відносно двох поліцейських скеровано до суду.

Автор: Игорь Садженица
Теги: Новости Черкасс Государственное бюро расследований Полиция Новости Украины
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