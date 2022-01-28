Звільнені персонажі

Два чи не найогидніші персонажі судової мафії за власною ініціативою звільнилися з Вищої ради правосуддя. Мовиться про Олексія Маловацького та Павла Гречківського.

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Один довший час виконував обов'язки голови ВРП, а другий був тіньовим керівником Ради. Нагадаю, що саме ВРП довший час захищала, наприклад, суддів Майдану, Вовка з його Окружним адмінсудом та інших "вурдалаків у мантіях".

Що Маловацький, що Гречківський були першим кандидатами на викидання з посад Етичною радою, сформованою на виконання судової реформи. Обидва вирішили не чекати публічної ганьби і тихенько втекти.

Мені прямо шкода, що країна не побачить, як ці двоє пояснюють міжнародним експертам всі свої огидні дії по захисту судової мафії. Це показова порка була б дуже корисним прецедентом.

Однак втекли, то й втекли. Зекономили наш з вами час.

Наголошу. Етична Рада ще навіть не почала перевірку, а частина ВРП вже втекла. Сподіваюся, що втечуть не всі. Дуже вже хочу, щоб країна побачила співбесіди з ними.

Суддівські вакансії

Так само гарно рухається частина судової реформи, яка стосується заповнення суддівських вакансій. Останніх, нагадаю, приблизно 2 тисячі.

Комісія, яка обере Вищу кваліфікаційну комісію суддів (яка потім обере 2 тисячі суддів), затвердила умови конкурсу і розпочала роботу. Керівником комісії обрали Теда Зажечни – суддю в відставці з Канади.



Тед Зажечни / Фото sud.ua

Це буде чесний конкурс в один з головних судових органів країни. Я не просто рекомендую, я богом молю чесних юристів подати свої документи на цей конкурс. Зробити це можна з 4 лютого до 4 березня.

Довідка. Всі деталі конкурсу можна дізнатися з офіційної сторінки комісії у фейсбуці.

З судовою реформою розібралися. Повторюся, якщо Зеленський за весь свій термін реалізує хоча б її, то для України це буде великий крок вперед.

Зневажливе ставлення до суду

Тепер трішки про хороше. Цього тижня Верховна Рада проголосувала законопроєкт, який дає право антикорупційним суддям карати учасників процесу за неповагу до суду.

Водночас будь-який суддя мав право штрафувати за неповагу чи хамство в бік суду (а за повтор – навіть арештувати), судді ВАКС такого права раніше не мали.

Через це, наприклад, обвинувачений екснардеп Дмитро Крючков дозволяв собі прийти у судове засідання п'яним.



Крючков приходив п'яним у суд / LB.ua

Також екскерівник держкомпанії "СхідГЗК" Руслан Журило погрожував і хамив чи не на кожному засіданні. "Закрой хавальник! Смотри, какой дерзкий", – кричав він.

Журило у суді: дивіться відео

Не відставали від підопічних і окремі адвокати, які не реагували на зауваження суддів, принижували їх, відверто хамили, а часом навіть погрожували.

Законопроєкт підтримали усі депутатські фракції та групи, окрім колаборантів з ОПЗЖ. Хороший приклад конструктивної роботи Ради.

Погана новина щодо САП

Ну і справедливості заради до цих хороших новин треба додати одну погану. Я б радо цього не робив, але Офіс Президента знову не лишає мені вибору.

Обратите внимание Будет больно: несколько сценариев завершения истории вокруг САП

За кілька годин до приземлення чергового американського борту з Javelin посольство США дало відео держсекретаря Блінкена, цитую: "Настав час просто зараз завершити процес відбору керівника САП".

Блінкен звернувся до України: дивіться відео

Правда, все більш ніж чітко? А за кілька днів до цього незалежні члени комісії з відбору керівника антикорупційної прокуратури звернулися до голови ОП з вимогою провести засідання.

Знаєте, як відреагувала Банкова? Правильно, знову плюнула під ноги США, з рук яких вчергове отримала необхідну Україні зброю.

Голова комісії Катерина Коваль так і не скликала засідання. При тому, що вона зобов'язана це зробити на вимогу 4 членів. Порядок роботи комісії це прямо передбачає.

Поведінка команди президента в цьому конкурсі перейшла всі допустимі рамки: не лише закону, а й здорового глузду.