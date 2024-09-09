Как отметил премьер-министр Грузии, это решение связано с закупкой бытовой техники.

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Решение объясняется закупкой стиральных машин

По словам Кобахидзе, что решение нового главы МИД Украины Сибиги отозвать Харишина связано с вопросом закупки бытовой техники.

Он добавил, что это не политический акт.

Конкретный представитель, если не ошибаюсь, который имеет и дипломатический статус, закупал бытовые предметы. Это было признано неадекватным в свете продолжающейся войны,, и это стало причиной его отзыва. Это та информация, которой мы владеем..

– сказал премьер-министр Грузии, не уточняя деталей.

Кобахидзе также сообщил, что это связано с покупкой представителем конкретного посольства предметов домашнего обихода, которые он не должен был покупать в условиях войны, по мнению украинских властей. Речь идет о стиральных машинах.

Напомним, что новый глава МИД Украины заявил, что послы страны в войне не могут быть оторванными от реалий войны. Именно поэтому Сибига принял решение относительно временного поверенного Украины в Грузии.