Об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

Главное Россия напала на Украину: хронология основных событий

ОВА совместно с Нацполицией могут проверять цены на продукты, лекарства и топливо

Кабинет министров принял решение, позволяющее областным военным администрациям совместно с Нацполицией и Госликслужбой осуществлять контроль за ценами на социально значимые продукты, лекарства и топливо. Не следует некоторым предпринимателям пытаться заработать на войне.

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