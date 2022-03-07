Об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.
Главное Россия напала на Украину: хронология основных событий
ОВА совместно с Нацполицией могут проверять цены на продукты, лекарства и топливо
Кабинет министров принял решение, позволяющее областным военным администрациям совместно с Нацполицией и Госликслужбой осуществлять контроль за ценами на социально значимые продукты, лекарства и топливо. Не следует некоторым предпринимателям пытаться заработать на войне.
Дополняем...
Оперативная информация спасает жизнь. Читайте наш телеграм, там мы сейчас самые быстрые. Круглосуточно!