Когда военнослужащие могут получить "оздоровительные": объяснение Минобороны

Военнослужащие ВСУ имеют право на ежегодную денежную помощь для оздоровления. Она составляет размер месячного денежного обеспечения.

При каких условиях можно получить "оздоровительные" объяснили в Министерстве обороны Украины.

Когда можно получить средства для оздоровления?

Право на помощь возникает одновременно с правом на ежегодный основной отпуск. Продолжительность отпуска в первый год службы исчисляется пропорционально – 1/12 за каждый полный месяц службы до конца года. Таким образом, уже после первого полного месяца службы военные могут воспользоваться отпуском и получить помощь для оздоровления.

Обратите внимание! Закон предусматривает, что одновременно на отпуске не может быть более, чем 30% личного состава определенной категории подразделения. Также могут существовать другие объективные причины отказа, например, утвержденный график отпусков.

Денежная помощь выплачивается как в случае выбытия военных в отпуск полной или частичной продолжительности, так и без отпуска – по рапорту военнослужащего и на основании приказа командира или вышестоящего командира с указанием суммы помощи.

