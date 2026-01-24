Коли військовослужбовці можуть отримати "оздоровчі": пояснення Міноборони
- Військовослужбовці ЗСУ мають право на щорічну грошову допомогу для оздоровлення, яка дорівнює місячному грошовому забезпеченню.
- Допомога може бути отримана одночасно з правом на щорічну основну відпустку або за рапортом, незалежно від використання відпустки.
Військовослужбовці ЗСУ мають право на щорічну грошову допомогу для оздоровлення. Вона становить розмір місячного грошового забезпечення.
За яких умов можна отримати "оздоровчі" пояснили у Міністерстві оборони України.
Коли можна отримати кошти для оздоровлення?
Право на допомогу виникає одночасно з правом на щорічну основну відпустку. Тривалість відпустки в перший рік служби обчислюється пропорційно – 1/12 за кожний повний місяць служби до кінця року. Таким чином, вже після першого повного місяця служби військові можуть скористатися відпусткою та отримати допомогу для оздоровлення.
Зверніть увагу! Закон передбачає, що одночасно на відпустці не може бути більше, ніж 30% особового складу певної категорії підрозділу. Також можуть існувати інші об'єктивні причини відмови, наприклад, затверджений графік відпусток.
Грошова допомога виплачується як у разі вибуття військових у відпустку повної або часткової тривалості, так і без відпустки – за рапортом військовослужбовця та на підставі наказу командира або вищого командира з зазначенням суми допомоги.
Як зміниться мобілізація у 2026 році?
Загальна мобілізація охоплює чоловіків віком від 18 до 60 років, які мають обмеження на виїзд за кордон та зобов'язані перебувати на військовому обліку. Під призов у 2026 році підлягають військовозобов'язані та резервісти до 60 років, а також окремі особи з судимістю, які не скоїли злочини проти нацбезпеки.
Міноборони тестує функцію дистанційної постановки на військовий облік через застосунок Резерв+ для чоловіків віком 18 – 24 років. Жінкам і тим, кого виключили з обліку, необхідно звертатися до ТЦК та СП особисто для постановки на облік.
З 1 січня 2026 року мінімальна заробітна плата для бронювання працівників критично важливих підприємств має бути не нижчою за 21 617,5 гривні. Процедура бронювання працівників здійснюється онлайн через портал Дія, з обробкою заявок за 24 години.