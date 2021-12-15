Такое мнение в авторской программе Елены Трибушной "Первые лица" на 24 канале высказала Анна Маляр – заместитель министра обороны Украины. По ее словам, активность России не уменьшается.

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Маляр: План России – внутренняя дестабилизация

Маляр отметила, что в Украине почему-то оценивают только военную активность со стороны страны-агрессора. Однако есть и другие составляющие в плане России.

Если говорим или предполагаем вероятность эскалации, то следует учитывать, что это будут не только меры военного характера. Это прежде всего внутренняя дестабилизация,

– объяснила заместитель министра.

По ее мнению, Россия сейчас действительно пытается внутренне дестабилизировать политическую и экономическую ситуации в стране. "Это диверсионная деятельность", – добавила она.

Она (диверсионная деятельность – 24 канал) говорит о том, что работа продолжается для того, чтобы "взрывать" страну прежде всего внутренне, чтобы она ослабла и не смогла реагировать должным образом. К примеру, заставить Украину разместить свои силы вдоль границы, а не фокусироваться на какой-то конкретной части. Анна Маляр Заместитель министра обороны

Полное интервью с Анной Маляр смотрите 15 декабря в 20:00 на 24 канале. Не пропустите!

Войска России на границе Украины: коротко