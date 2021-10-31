Об этом сообщил министр иностранных дел РФ Лавров. По его словам, в Кремле "видят смысл не в самом западе, а в его содержательном наполнении".

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Наши предложения о том, как можно было бы содержательно подготовить контакт в нормандском формате, не важно, на каком уровне, мы передали нашим коллегам, ждем от них реакции,

– сказал он.

"Они свое видение ожидаемых результатов не передавали", – добавил Лавров.

"Нормандская четверка": главное