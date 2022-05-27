Детальнее описал ожидания от Кабмина президент Владимир Зеленский 27 мая. Об этом сообщает 24 канал со ссылкой на его обращение.
Ситуация на Донбассе – очень тяжелая, – Зеленский обратился к украинцам
Обсудили несколько важных вопросов
Глава государства в этот день заслушал доклад на заседании Кабинета министров. Речь шла об очень многих критических точках, которые сейчас есть.
Жду от крядовцев большей активности. В частности, по преодолению дефицита горючего, образовавшегося из-за российских ударов по нефтеперерабатывающему заводу в Кременчуге и нефтебазах в разных регионах,
– сказал Владимир Зеленский.
Также он сказал, что ожидает решения по обеспечению рабочих мест для людей. "И по другим экономическим вопросам", - подытожил президент.
Как хотят решать проблему с горючим
В этот день Правительство уже одобрило решение, касающееся горючего. Поскольку ситуация действительно критическая, все закупленные нефтепродукты будут направлены на первоочередные потребности государства , а также увеличение государственного резерва.
По словам премьер-министра Дениса Шмыгаля, в качестве заказчика горючего, в частности, будет выступать Укрзализныця. Компания будет производить закупку нефтепродуктов по внешнеэкономическим договорам. Как именно будет происходить это распределение – пока неизвестно.
Что происходит с безработицей
С началом вторжения 24 февраля действительно очень многие потеряли основной источник дохода. Только за два с половиной месяца войны количество безработных украинцев увеличилось на 4,8 миллиона . Об этом сообщили в Международной организации труда.
В исследовании указали, что в случае немедленного прекращения войны ситуация не полностью исправилась бы. По мнению экспертов, только 3,4 миллиона украинцев могли бы быстро вернуть свое рабочее место. Это снизило бы потерю занятости до 8,9%.
Следует заметить, что это данные, которые очень приблизительны, поскольку все зависит от очень многих составляющих экономического развития. Отдельно стоит отметить, что в любом случае на наш бюджет будут давить очень много факторов. В частности, увеличение количества людей, нуждающихся в социальных выплатах.