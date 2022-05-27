Детальнее описал ожидания от Кабмина президент Владимир Зеленский 27 мая. Об этом сообщает 24 канал со ссылкой на его обращение.

Ситуация на Донбассе – очень тяжелая, – Зеленский обратился к украинцам

Обсудили несколько важных вопросов

Глава государства в этот день заслушал доклад на заседании Кабинета министров. Речь шла об очень многих критических точках, которые сейчас есть.

Жду от крядовцев большей активности. В частности, по преодолению дефицита горючего, образовавшегося из-за российских ударов по нефтеперерабатывающему заводу в Кременчуге и нефтебазах в разных регионах,

– сказал Владимир Зеленский.

Также он сказал, что ожидает решения по обеспечению рабочих мест для людей. "И по другим экономическим вопросам", - подытожил президент.

Как хотят решать проблему с горючим

В этот день Правительство уже одобрило решение, касающееся горючего. Поскольку ситуация действительно критическая, все закупленные нефтепродукты будут направлены на первоочередные потребности государства , а также увеличение государственного резерва.

По словам премьер-министра Дениса Шмыгаля, в качестве заказчика горючего, в частности, будет выступать Укрзализныця. Компания будет производить закупку нефтепродуктов по внешнеэкономическим договорам. Как именно будет происходить это распределение – пока неизвестно.

Что происходит с безработицей

С началом вторжения 24 февраля действительно очень многие потеряли основной источник дохода. Только за два с половиной месяца войны количество безработных украинцев увеличилось на 4,8 миллиона . Об этом сообщили в Международной организации труда.

В исследовании указали, что в случае немедленного прекращения войны ситуация не полностью исправилась бы. По мнению экспертов, только 3,4 миллиона украинцев могли бы быстро вернуть свое рабочее место. Это снизило бы потерю занятости до 8,9%.

Следует заметить, что это данные, которые очень приблизительны, поскольку все зависит от очень многих составляющих экономического развития. Отдельно стоит отметить, что в любом случае на наш бюджет будут давить очень много факторов. В частности, увеличение количества людей, нуждающихся в социальных выплатах.

Обращение главы государства за 27 мая: смотрите видео