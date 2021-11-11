Однако разговор этот – долгожданный. Отношения стран напряжены давно, и сейчас, в конце 2021 года, это напряжение планируют ослабить.

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Байден и Си пообщаются уже 15 ноября

Саммит между президентом США Джо Байденом и лидером Китая Си Цзиньпином ориентировочно запланирован на вечер 15 ноября. Об этом сообщили журналистам несколько надежных источников.

Разговор лидеров состоится не вживую, а онлайн.

Однако даже такой формат довольно долгожданный.

Дело в том, что отношения Китая и Соединенных Штатов Америки давно напряжены. Но сейчас, в конце 2021 года, власти обеих стран озвучили намерения разговора в положительном тоне.

В частности, и Байден, и Си направили поздравительные письма Национальному комитету по США и Китаю по случаю его 55-летия.

Если переводить с дипломатического языка, это прямой сигнал о готовности поговорить. Об этом же свидетельствует и то, что в китайских государственных СМИ содержание писем активно восхвалялось.

Однако Белый дом не предоставил детали повестки саммита и не подтвердил официально дату его проведения. Почему так? Журналисты предполагают, чтобы не подогревать у общественности особых ожиданий результатов саммита.

Действительно, саммит даст самую большую за последние годы возможность перезагрузить двусторонние отношения США и Китая. Но прямо сейчас серьезных прорывов вряд ли можно ожидать (особенно в вопросах Тайваня или Гонконга).

Вместо этого можно ожидать прогресса в более простых вопросах, таких как смягчение визовых ограничений. А также развертывание диалога по ядерному оружию и разговоры об ослаблении торговых ограничений.