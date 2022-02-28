Об этом в своей телеграмме сообщил Виталий Ким, председатель Николаевской ОГА. В полночь он написал, что Николаев "ждет" незваных гостей со стороны Херсона.

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Чиновник пояснил, что оккупанты имеют систему подачи сигналов. Белая ракета — готовятся к выходу, 2 белые ракеты — старт, желтая — преграды, красная — стоп, разворот, домой. "30 минут назад была белая, недавно – вторая. Они выехали к нам со стороны Херсона", – отметил он в видеообращении.

Впоследствии Ким уточнил, что по состоянию на 2:17 информация о передвижении российских военных в Николаеве – отсутствует. Ничего не изменилось и до 3:00. Председатель ОГА подчеркнул, что ожидание – это хуже, чем сам бой. Далее он попытался проанализировать действия российских оккупантов.

Или они очень хитрые – сказали, что отправились и легли спать, а мы их ждем. Ну и второй вариант – что они просто развернулись в другую сторону, что хуже,

– пояснил Ким.

"Мы сейчас сменим патрули, кто не спит, и я пойду посплю. Но думаю, что с такими атаками мы завтра будем готовить определенные меры, чтобы выезжать и будить их, если они вдруг спят. Потому что это не честно, когда мы их ждем, а они спят. Мы это исправим", – заверил чиновник.

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