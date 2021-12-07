В ноябре было заметно снижение цен на металлопродукцию. В частности, цены на руду сегодня держатся ниже отметки в 100 долл./тонну. Если сравнивать с летним сезоном, когда цены достигали рекордных 220 долл./тонну, то мы видим резкое изменение.

Сейчас рынки охлаждаются, спекулятивный спрос снизился, и цены уже упали. В среднесрочном прогнозе на полтора-два года вперед цены будут снижаться.

– рассказал президент "Укрметаллургпрома" Александр Каленков.

По его словам, причинами такого падения цен стали:

во-первых, спрос на металлопродукцию падает,

во-вторых, увеличиваются мощности по производству сырья в Австралии, Бразилии, Южной Африке.

Каленков отметил, что предложение растет быстрее, чем спрос, а это приводит к тому, что цены падают. А поскольку у глобальных игроков запас по себестоимости достаточно велик, то вполне возможно, что цены будут еще проседать вниз.