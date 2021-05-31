Специалисты прогнозируют, что сбор урожая в странах СНГ и Европы повлияет и на стоимость украинской продукции, а вместе с тем на рост конкуренции на рынке.

Член Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин объяснил рост цен на украинское производство тем, что развитые страны пускают в оборот дополнительные средства, пытаясь стимулировать собственные экономики.

"Пока что тенденция идет на рост. Почему? Потому что американцы сегодня запустили в оборот под 2 трлн долларов напечатанных, европейцы 1,3 трлн евро", – считает он.

На вопрос "Как долго это будет?" Пендзин ответил, что пока государства будут стимулировать свой внутренний спрос, чтобы улучшить экономическую ситуацию в своих странах.

Кроме дальнейшего снижения цен на экспортное отечественное сырье, в частности кукурузу или пшеницу, аналитики прогнозируют спад цен и на украинскую железную руду, в результате наращивания добычи Южной Африкой и Бразилией, которые постепенно оправляются от последствий пандемии.

Биржевые цены на сырьевые товары могут меняться в разы – и это привычная ситуация для глобальных площадок. Поэтому отечественным экспортерам и чиновникам советуют готовиться работать в сложных условиях на ключевых для Украины рынках,

– констатировали эксперты.