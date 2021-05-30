Трагедия произошла на базе Бенина Ливийской национальной армии в городе Бенгази. Люди, находившиеся в истребителе, погибли.

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Известно, что на борту были 2 человека: пилот и бригадный генерал Джамаль бен Амер. Именно последнего называли лучшим специалистом.

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Спас людей ценой собственной жизни

Известно, что истребитель начал резко падать из-за технической неисправности. Именно Джамаль бен Амер, находившийся на борту, ценой своей жизни спас других людей.

Он отвел самолет от трибуны с военным руководством Ливийской национальной армии. Там сидел, в частности, главнокомандующий ЛНА, фельдмаршал Халифа Хафтар. Сейчас точные причины аварии выясняют.

Справка. Провести парад решил ливийский маршал Халифа Хафтар, которого поддерживает Россия. Повод для празднования – начало операции "Достоинство Ливии".