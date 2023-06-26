Работники ГСЧС уже завершили аварийно-спасательные работы в 25-этажном доме. К сожалению, есть 5 погибших.

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На обнародованных кадрах можно увидеть, что от нескольких квартир остался только один пепел. Вещи людей дотла сгорели. Стены и потолки рухнули вместе с металлическими конструкциями.

Глава ГСЧС Сергей Крук назвал столицу "несокрушимой".

Аварийно-спасательные работы завершены в 25-этажном доме, пострадавшем от вражеской атаки. Спасателям удалось эвакуировать из дома 24 человека. К сожалению, 5 человек погибли. Искренние соболезнования. Спасибо личному составу за профессионализм и отвагу!

– подчеркнул Крук.

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