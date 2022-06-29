Руководитель Волонтерского штаба "Украинская команда" Артур Палатный подчеркнул, что НАТО должно предоставить Украине максимальное вооружение и поддержку уже сейчас.

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Только за последние несколько дней в результате обстрела жилого дома в Киеве пострадали шесть человек, один погибший. От обстрела торгового центра в Кременчуге погибли по меньшей мере 25 человек, 59 ранены. 7 погибших из-за обстрела жилого микрорайона Днепра, среди них 6-летний ребенок. Все цели россиян – объекты гражданской инфраструктуры: жилые дома, детские сады, торговые центры. Это беспрецедентный террор в истории человечества. И этот террор является главной темой проходящего в Мадриде саммита НАТО,

– заявил Палатный.

Россия уничтожает часть Европы ежеминутно

Он отметил, что в связи с действиями России, НАТО планирует пересмотреть долгосрочную стратегию безопасности. Но не менее важно противодействовать российской агрессии уже сейчас.

"Вопрос тактики здесь не менее важен, чем вопрос многолетней стратегии. Потому что украинцев и Украину как часть Европы уничтожают уже сейчас. Каждый день. Ежеминутно. Ответ очевиден: максимальное вооружение и поддержка Украины. НАТО должно перейти от стратегии к конкретным тактическим шагам в противодействии российской агрессии в Украине. Только такой путь может гарантировать мир в Европе и во всем мире", – подчеркнул Палатный.

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