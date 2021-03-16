Верховная Рада должна установить для правительства конкретные социально-экономические ориентиры для переговоров с международными кредиторами. Такое мнение в своем блоге высказал лидер партии "За майбутнє", народный депутат Игорь Палица.

"Налоги, тарифы, пенсии, медицина, образование – это все внутренняя политика Украины, на которую не должны иметь влияние иностранные структуры! Даже если они дают в долг большие деньги.

Нельзя допустить, чтобы новый Меморандум, который сейчас готовится, содержал такие же или еще более антиукраинские социально-экономические требования, что и предыдущий.

Для этого наша депутатская группа "Партия "За майбутнє" в Верховной Раде предлагает закрепить на законодательном уровне право парламента на ратификацию любых договоренностей с международными финансовыми организациями, а также ввести "красные линии" в переговорах правительства с МВФ.

В частности, сделать невозможным вмешательство во внутренние дела Украины – экономику, пенсионное обеспечение, тарифную политику и тому подобное", – написал Игорь Палица.

Для этого народный депутат предлагает пересмотреть действующую стратегию управления государственным долгом, которую Кабинет Министров утвердил в 2019 году, до пандемии коронавируса.

Как сообщается, по состоянию на 1 января 2021 года государственный долг Украины составил 90,3 млрд долларов (2.551,9 млрд грн). Это – самый высокий показатель за последние 10 лет.