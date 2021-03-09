На украинских таможнях могут установить автоматические сканеры контейнеров. Предложение профинансировать из госбюджета оборудование таможен сканерами Rapiscan выдвинул в эфире ток-шоу "Свобода слова с Савиком Шустером" на телеканале "Украина" лидер партии "За майбутнє" Игорь Палица.

Он подчеркнул, что основа коррупции на таможне – физические контакты таможенника с грузом, с владельцем груза. Автоматизировав процесс растаможки, убрав человеческий фактор, коррупцию можно преодолеть очень быстро.

"Подсчитано: чтобы оборудовать украинские таможенные переходы, на которых растаможиваются контейнеры сканерами Rapiscan, нужен 51 миллион долларов. Эти средства вернутся в государственный бюджет уже через месяц после начала растаможки с помощью сканеров.

Предыдущее руководство таможни, к сожалению, пошло по ложному пути, надеясь на "перевоспитание" коррупционеров. Результат известен. Коррупционные схемы работают дальше. Но их можно искоренить за один месяц. Достаточно воли и желания руководителя таможенной службы. Мы же готовы максимально помочь в окончательном решении проблемы коррупции на таможне. 50 миллионов долларов на приобретение сканеров точно найдем в бюджете!" – отметил Игорь Палица.

Присутствующие в студии глава Государственной таможенной службы Павел Рябикин и глава Исполнительного комитета реформ Михаил Саакашвили согласились с предложенным путем. При этом Павел Рябикин подчеркнул, что ждет поддержки парламентариев.