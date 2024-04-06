Что интересно, в этом году японская вишня расцвела на две недели раньше. Массовое цветение ожидают до середины апреля. 24 Канал публиковал карту краеведов, где можно найти сакуры в Ужгороде.

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Где искать пальмы в Ужгороде

Журналист Виталий Глагола написал, что пальмы высадили в областном центре Закарпатья на улице Николая Бабьяка. Их целых шесть, и они будут расти параллельно сакурам, образуя аллею. Собственно, аллея сакур на улице Бабьяка появилась несколько лет назад.

В Ужгороде высадили пальмы / Фото Виталий Глагола

"Необычное сочетание японской вишни и экзотических пальм уже полюбилось горожанам, а фото заполонили соцсети", – отметил Глагола.

Как выглядит пальмово-сакуровая аллея на Закарпатье: смотрите видео

Заметно, что возле сакур есть специальное место, чтобы люди могли подойти ближе и не топтать траву.

Кто высадил пальмы

Местные медиа смеются, что теперь Ужгороду не хватает разве что морского берега. И указывают, что идея посадить пальмы возле сакур в Ужгороде принадлежит строительной компании, которая развивает жилой комплекс неподалеку.

Застройщики уверяют, что этот вид пальм выдерживает даже сильные морозы, поэтому мягкий климат Закарпатья станет для них идеальным.

Где искать пальмы и сакуры в Ужгороде: показываем на карте

Это расположение приблизительное, ведь улица Бабьяка достаточно длинная. Но локации на карте вдохновляют. Рядом расположены большой Боздошский парк и Славянская набережная, где всегда цветет много сакур. Да и улица пролегает через реку Уж. Есть где погулять туристам!

Интересно! 14 апреля в Ужгороде состоится Uzhhorod Sakura Run 2024. Это забег вдоль цветущих сакур. Регистрация начнется в девять, а сам забег – в десять с Почтовой площади, рядом со зданием Ужгородского городского совета. Основная часть дистанции будет пролегать по брусчатке. Можно пробежать два километра, то есть один круг по центральной части города, или четыре километра, то есть два круга по центральной части города. Если у вас нет возможности увидеть ужгородские сакуры вживую, 24 Канал покажет фото с Закарпатья.