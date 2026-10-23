"Войти в эпоху": в Мшанке на Львовщине установят необычный памятник и амфитеатр

Памятник планируется открыть 31 октября в честь 170-летия со дня рождения священника. Памятник станет частью нового парка с амфитеатром, который одновременно будет выполнять функцию общественного пространства для проведения культурных и просветительских мероприятий. Здесь планируется проводить фестивали, художественные мероприятия, открытые лекции, конференции и презентации, а также организовывать экскурсии для туристов.

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Что еще известно о проекте?

На данный момент община Мшанца еще не собрала необходимую сумму для завершения всего проекта, поэтому призывает благотворителей присоединиться.

Это инвестиция в инфраструктуру памяти, которая будет способствовать развитию экономики региона. Его появление в селе подчеркнет децентрализацию культуры: большие украинцы рождались и творили не только в мегаполисах, но и в таких местах, как Мшанец. Это разрушает стереотип о неполноценности села и вдохновляет современную молодежь– рассказывают о цели проекта его инициаторы.

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На благоустройство всего общественного пространства еще собирают средства / Визуализация проекта Алексея Коношенко

Идея установить памятник отцу Михаилу Зубрицкому возникла еще в 2021 году. Однако после начала полномасштабной войны приоритеты изменились: большинство волонтерских инициатив было направлено на помощь армии. В июле 2026 года в Украинском католическом университете провели архитектурный конкурс, на котором был выбран проект скульптора Алексея Коношенко.

Памятник будет иметь нетипичную для мемориальных монументов форму. Это большой круг диаметром пять метров, символизирующий вечность. Сквозь него прорезан силуэт человека. По замыслу автора, это силуэт священника; человек сможет пройти сквозь это отверстие, "войдя таким образом в эпоху", в которой жил и творил отец Зубрицкий. От силуэта будут расходиться концентрические рельефные волны, словно круги на воде.

Это главная метафора памятника: жизнь одного человека может положить начало изменениям, которые продолжают распространяться через века и поколения– отмечается в концепции проекта.

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Визуализация парка в Мшанце / Автор Алексей Коношенко

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Инициаторы называют этот монумент первым современным памятником священнику в Украине. Могила отца Михаила Зубрицкого находится в селе Береги Долишние в Польше. Поэтому это будет первое на территории Украины общественное место, посвященное памяти выдающегося деятеля.

Инициатором установки памятника является нынешний приходской священник Мшанца отец Роман Гром, известный своими социальными инициативами по развитию села. Он рассказал, что памятник и амфитеатр изготовят из белого искусственного камня – мраморной крошки, белого цемента и кварцевого песка. Помимо мемориального назначения, пространство будет использоваться для собраний общины и различных мероприятий – конференций, презентаций, концертов и лекций.

Пространство будет использоваться для лекций и культурных мероприятий / Визуализация проекта Алексея Коношенко

К дню открытия уже будут готовы памятник и часть парка. У нас есть несколько благотворителей, которые помогут. Материалы для памятника у нас почти все есть, но нужно оплатить труд. Жители помогают своими силами, однако мы надеемся на поддержку– отметил Роман Гром.

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Открытие памятника и парка запланировано на 31 октября. В этот день в Мшанце также состоится культурно-художественный фестиваль "В гости к бойкам: код Зубрицкого". В его программе будут не только развлечения, но и просветительские лекции о личности Михаила Зубрицкого и значении его деятельности для современности.

"Например, одной из тем станет "Предпринимательство и христианство". Зубрицкий в свое время совершил революцию для бойков", – подчеркнул нынешний настоятель села.

Почему отец Михаил Зубрицкий известен?

Михаил Зубрицкий активно развивал село, заботился о его развитии и образовании жителей

Как сообщается на сайте фонда "Мудрая дело", благодаря отцу Зубрицкому Мшанец стал одним из наиболее изученных бойковских сел: "Профессор Гарвардского университета (США) Франк Э. Сисин преподавал студентам историю модернизма на примере трех местностей: Парижа, Вены и Мшанца".

Михаил Зубрицкий (1856–1919) основательно исследовал этнографию, собирал фольклор, записывал устные предания и был членом Научного общества имени Шевченко. Он развивал село не только как религиозный деятель, но и как просветитель и реформатор. Священник открывал читальные залы "Просвиты" в регионе, поощрял крестьян читать книги и прессу, популяризировал образование и призывал к обучению сельских девушек. В конце XIX века в Мшанце украинский язык начали использовать для общения с властями уезда. Из села вышло значительное количество интеллигенции и сотни участников национально-освободительной борьбы XX века.

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Здание "Просвиты" в Мшанце, построенное отцом Зубрицким / Фото Романа Грома

Отец Зубрицкий пытался преодолеть дистанцию между украинской интеллигенцией и крестьянами и развивал у жителей села осознание своей принадлежности к украинской нации. Он критиковал москвофильство, отрицал "исторические права" поляков на эти земли и разоблачал злоупотребления австро-венгерских властей.

Михаил Зубрицкий также основал первое социальное кооперативное предприятие на Бойковщине – "Русский союзный магазин", создал ссудную кассу, поощрял крестьян осваивать ремесла, боролся с ростовщичеством и пьянством.

Нынешний настоятель Мшанца, священник УГКЦ Роман Гром, известен своей активной позицией не только в Самборском районе. Он добился ремонта аварийного участка отдаленной сельской трассы, а чтобы привлечь внимание к проблемам села, снимал ролики о плохой дороге. Еще одной инициативой священника является социальное предпринимательство – лагерь "Мшанецкие колибы", где отдыхают дети переселенцев и военных, а жители общины получают работу. В центре общины, в с. Стрелки, открыли музыкальный парк памяти о. Михаила Вербицкого, который служил там священником и известен как автор музыки к гимну Украины. Роман Гром также организует вертепы и колядки для сбора средств на нужды армии, развивает туризм и краеведение.