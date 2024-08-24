Зовут художника Джеймс Коломина. Красная девочка, что на пустом постаменте сажает цветы, символизирует обновление и надежду для нашего государства, – информирует 24 Канал.

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Обновление постамента, где стоял Щорс

По замыслу инсталляция Коломина символизирует светлое будущее и знаменует новую эру для страны, эру свободы и гордости.

Подсолнухи, один из символов Украины, олицетворяют стойкость и решимость украинского народа восстанавливать страну и процветать, несмотря на трудности.

Соответствующая работа является данью независимости Украины и призывом к солидарности и надежде на лучшие дни.

Как выглядит постамент в Киеве, где раньше стоял Щорс / Фотографии предоставлены 24 Каналу

Для Джеймса Коломина этот проект имеет личное символическое значение. Тулуза – город во Франции, откуда происходит художник, – является побратимом Киева.

Обратите внимание! 22 августа Джеймс установил другую скульптуру на Майдане Независимости, которая называется "Посланник". Это ребенок, который выходит из стены, чтобы нарисовать украинский трезубец. Работа символизирует посланника, который пришел поддержать Украину на месте чествования украинских героев.

Своим творчеством Коломина показывает невидимое, разоблачая жестокость войны и ее трагические последствия для невинных людей. Его инсталляции, установлены в разных местах Киева, являются актами солидарности с украинской нацией, погрузившейся в насилие, которого она не выбирала.

Это насилие иллюстрирует ярость Путина, военного преступника, готового пожертвовать невинными жизнями ради своих амбиций. Мои работы – это акт сопротивления против отношения человека, который открыто высмеивает страдания других,

– объяснял художник.

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Напоследок вспомним, что в начале полномасштабного вторжения Джеймс несанкционированно установил скульптуру Путина на игрушечном танке в песочнице Люксембургского сада в Париже.

С тех пор она несколько раз переезжала в разные места, в частности успела побывать в Риме, Брюсселе, Нью-Йорке и других уголках планеты.