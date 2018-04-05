Стартовали продажи бюджетного смартфона Panasonic Eluga Ray 550: характеристики, цена

Сегодня, 5 апреля, стартовали продажи нового телефона Panasonic Eluga Ray 550. Это первый смартфон компании с дисплеем Big View Display, который представляет собой полноэкранный дисплей с соотношением сторон 18:9.

Panasonic Eluga Ray 550 оснащен 5,7-дюймовым IPS-дисплеем с разрешением HD + (720 x 1440 пикселей). Дисплей прикрыт 2,5 D изогнутым стеклом. Девайс будет выпускаться в трех цветах: черный, синий и золотой.

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Основные характеристики Panasonic Eluga Ray 550

Устройство оснащено 4-ядерным процессором MediaTek MT6737H с тактовой частотой 1,3 ГГц, также в девайс встроили 3 Гбайта оперативной памяти. Eluga Ray 550 оборудовали 32 Гбайтами встроенной памяти, а если этого вам маловато, то разработчики предусмотрели расширение памяти с помощью microSD до 128 Гбайт.



Новый смартфон от Panasonic будет выпускаться в трех цветах

Возможности подключения устройства включают 4G VoLTE, Wi-Fi 802.11 b / g / n, Bluetooth v4.1, GPS / A-GPS, FM-радио и Micro-USB порт.

Телефон наделили 13-мегапиксельной основной камерой с автофокусом и светодиодной вспышкой. Для обеспечения безопасности смартфон оснащен интеллектуальным блокировкой девайса и сканером отпечатков пальцев.



Panasonic представила новый смартфон Eluga Ray 550

Одним из преимуществ Panasonic Eluga Ray 550 является виртуальный помощник Arbo, который создан на базе искусственного интеллекта. Он отслеживает и изучает основы ежедневной активности пользователя. Запускается устройство с операционной системы Android 7.0 Nougat. Кроме того, смартфон оснащен батареей емкостью 3250 миллиампер часов.

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Цена Panasonic Eluga Ray 550

Телефон можно будет приобрести всего за 138 долларов (около 3600 гривен) с сегодняшнего дня, 5 апреля. Однако заказать его можно только через Интернет-магазин Flipkart.

Видео-презентация Panasonic Eluga Ray 550 – смотрите видео