Panasonic научила роботов работать на ферме: видео

Компания Panasonic начала тестирование роботов для сбора овощей. Испытания сейчас проходят на одной из ферм в Японии.

Об этом говорится на сайте компании.

Машины поддерживают систему искусственного интеллекта. Роботы должны решить одну из главных проблем сельского хозяйства Японии, которое серьезно страдает из-за нехватки кадров и старения нации. Из-за этого все больше полей и участков становятся заброшенными.

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"Сельское хозяйство – не самая популярная сфера экономики. Роботы могут освободить от наиболее трудоемкой части – сбора урожая, который занимает до 20% рабочего времени", – заявил управляющий экспериментальной фермой, где проходит тестирование роботов, Масатака Накамура.

Внешне робот похож на металлический шкаф, который перемещается по рейке, проложенной между грядками. Встроенные камеры с технологией распознавания изображений помогают роботу "видеть" и "узнавать", "понимать", какой томат уже можно сорвать, а каким еще нужно повисеть на ветке. Именно на этапе принятия решения о зрелости плодов в игру вступает искусственный интеллект.

По скорости работы "собиратель томатов" от Panasonic пока уступает человеку. Чтобы подвести к зрелому овощу свою механическую "руку", потянуть и поймать помидор в специальный карман, ему нужно 6 секунд, тогда как человеку достаточно 2-3 секунд. Однако робот имеет неоспоримое преимущество – он не устает и может работать до 10 часов без перерыва.

Робот от Panasonic во время работы