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Panasonic представила чрезвычайно прочный планшет: фото

94 Читати новину українською
Планшет Toughbook L1.
Планшет Toughbook L1. / liliputing.com

Компания Panasonic представила свой новый планшет Toughbook L1. Как обещают производители, устройство имеет повышенную прочность, оно рассчитано на корпоративных пользователей.

Об этом сообщает Liliputing.com.

Panasonic Toughbook L1 имеет стандарты защиты ML-STD810G и IP65 / IP67, то есть девайс не боится пыли, ударов, падений с полутораметровой высоты и даже погружений под воду на метровую глубину.

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Относительно других характеристик, то планшет получил 7-дюймовый дисплей с разрешением 1280 × 720 точек. Им можно пользоваться даже в перчатках. На передней панели размешена фронтальная камера с разрешением 8 Мп.

Panasonic Toughbook L1

Panasonic Toughbook L1 обойдется в 1500 долларов

Panasonic Toughbook L1 работает на процессоре Snapdragon 210 от Qualcomm. Он получил 2 ГБ оперативки и 16 ГБ флеш-модуля. Встроенную память можно расширить благодаря microSD.

Кроме того, инженеры оборудовали планшет адаптерами беспроводной связи 802.11 a / b / g / n и Bluetooth 4.2, GPS приемником, модулями NFC и LTE, портом Micro-USB и стандартным гнездом для наушников.

Планшет имеет предустановленную операционную систему Android 8.1 Oreo. Аккумулятор имеет емкость 3200 мАч.

Стоимость новинки – 1500 долларов или 39 тысяч гривен.

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Теги: Техно Гаджеты планшеты Panasonic
Источник: 24 Канал
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