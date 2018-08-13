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Panasonic разработали устройство, которое борется с неприятным запахом ног

103 Читати новину українською
устройство для обуви от Panasonic
устройство для обуви от Panasonic / tehnot.com

Компания Panasonic начала продажи "дезодоранта для обуви", работающего по технологии nanoe X (она борется с неприятными запахами). Устройство называется MS-DS100.

Об этом сообщает tehnot.com.

Как объяснили инженеры, одной из главных причин возникновения запаха в обуви является изовалериановая кислота, которая образуется из-за пота и бактерий. Поэтому разработчики Panasonic использовали ионные частицы nanoe X для борьбы с этой кислотой и устранения запахов. Поток ионов распространяется в шести направлениях внутри обуви.

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В нормальном режиме устройство работает примерно 5 часов, а для особо сложных случаев понадобится 7 часов.

Стоимость устройства пока не известна. Panasonic начнет продавать новинку в начале сентября.

MS-DS100.

Сколько будет стоить устройство пока неизвестно

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Теги: Техно Гаджеты Panasonic
Источник: 24 Канал
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